Цены на лекарства в Украине — почему в аптеках все продают дороже в 2025

Люди стоят возле аптеки. Фото: УНИАН

В украинских аптеках с началом 2025 года изменились цены на лекарственные препараты. Вероятно, это связано с тем, что правительство решило повысить налоги.

Об этом сказал в эфире программы "День.LIVE" бывший министр социальной политики Украины Павел Розенко.

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Эксперт напомнил, что с 1 января в Украине увеличились налоги для тех, кто работает.

"Эти люди, которые работают сегодня в фармоотрасли, начиная от производителей и заканчивая провизорами, продавцами в аптеках, это сотни тысяч людей. С 1 января начали платить больше налогов со своей зарплаты", — сказал он.

По его словам, это один из факторов того, что цены увеличиваются.

"Повышение налогов неизбежно ведет к повышению цен, и все равно за повышение налогов будет платить потребитель", — отметил эксперт.

Розенко убежден, что государство должно влиять на уровень цен в аптеках.

"И здесь мы должны разделить два вопроса. Где спекулятивное повышение цен, и действительно за этим должны следить, в том числе вся структура системы здравоохранения, местные органы власти, Антимонопольный комитет", — подчеркнул бывший министр социальной политики

И второй фактор, где также государство влияет на цены, как отметил Розенко — это повышение налогов.

"Это прямо влияет на цену продукции. И это касается не только лекарств, это касается всего комплекса товаров: продуктов питания, товаров первой необходимости и т.д.", — рассказал Павел Розенко.

Напомним, что налоги для ФЛП и бизнеса существенно выросли в конце 2024 года. Тогда глава государства Владимир Зеленский поставил подпись под соответствующим законопроектом.

Также в Украине должна появиться прогрессивная шкала для налогообложения доходов физических лиц. Планируется, что ее введут уже после войны.