Поколение миллениалов в Украине — кто это такие и что для них значат деньги

Почему миллениалы тратят деньги с умом — четыре причины
У миллениалов не часто возникают финансовые трудности, поскольку их подход к расходам наиболее взвешенный. Это поколение людей учитывает и накопления, и инвестиции, и расходы на качество жизни.
Об этом журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказала финансовый консультант Елена Коник.
Кто такие миллениалы
Как объяснила Елена Коник, это люди, которые родились в период с 1981 по 1996 годы.
"Они застали как экономические трудности 1990-х, так и бум цифровых технологий. В Украине они составляют основу рабочей силы", — рассказала эксперт.
Чем отличаются миллениалы
Рациональностью в расходах
Миллениалы пытаются совместить стремление к стабильности с желанием жить "здесь и сейчас".
Инвестиционным подходом
Часть представителей этого поколения не оставили без внимания финансовую грамотность. Миллениалов интересуют:
- депозиты;
- недвижимость;
- частные пенсионные программы.
Ценят впечатления
Как отмечает Елена Коник, миллениалы предпочитают путешествия, образование и качественный отдых, а не крупные покупки.
Активно пользуются цифровыми сервисами
Онлайн-банкинг, кэшбек-карты, мобильные приложения для планирования бюджета - это привычные инструменты для миллениалов.
Финансовая консультантка Елена Коник отмечает, что миллениалы больше всего стремятся найти баланс. Например, они вкладывают деньги в саморазвитие, но при этом не отказываются от финансовой подушки и планируют будущее.
"Их подход к расходам наиболее взвешенный, поскольку они учитывают и накопления, и инвестиции, и расходы на качество жизни", — подчеркнула Елена Коник.
Что еще стоит знать
