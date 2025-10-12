Видео
Почему миллениалы тратят деньги с умом — четыре причины

Почему миллениалы тратят деньги с умом — четыре причины

Дата публикации 12 октября 2025 15:28
Поколение миллениалов в Украине — кто это такие и что для них значат деньги
Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplaash

У миллениалов не часто возникают финансовые трудности, поскольку их подход к расходам наиболее взвешенный. Это поколение людей учитывает и накопления, и инвестиции, и расходы на качество жизни.

Об этом журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказала финансовый консультант Елена Коник.

Читайте также:

Кто такие миллениалы

Как объяснила Елена Коник, это люди, которые родились в период с 1981 по 1996 годы.

"Они застали как экономические трудности 1990-х, так и бум цифровых технологий. В Украине они составляют основу рабочей силы", — рассказала эксперт.

Чем отличаются миллениалы

Рациональностью в расходах

Миллениалы пытаются совместить стремление к стабильности с желанием жить "здесь и сейчас".

Инвестиционным подходом

Часть представителей этого поколения не оставили без внимания финансовую грамотность. Миллениалов интересуют:

  • депозиты;
  • недвижимость;
  • частные пенсионные программы.

Ценят впечатления

Как отмечает Елена Коник, миллениалы предпочитают путешествия, образование и качественный отдых, а не крупные покупки.

Активно пользуются цифровыми сервисами

Онлайн-банкинг, кэшбек-карты, мобильные приложения для планирования бюджета - это привычные инструменты для миллениалов.

Финансовая консультантка Елена Коник отмечает, что миллениалы больше всего стремятся найти баланс. Например, они вкладывают деньги в саморазвитие, но при этом не отказываются от финансовой подушки и планируют будущее.

"Их подход к расходам наиболее взвешенный, поскольку они учитывают и накопления, и инвестиции, и расходы на качество жизни", — подчеркнула Елена Коник.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине люди в среднем зарабатывают от 20 до 23 тысяч гривен в месяц. Но для комфортной жизни, как рассказал ранее Новини.LIVE финансист Богдан Яремчик, нужно получать примерно в 2-3 раза больше средней зарплаты.

Ранее мы писали, реально ли экономить и не отказывать себе в различных прихотях. Журналисты Новини.LIVE рассказали, как сделать все правильно. Узнавайте также, какие финансовые ошибки допускают 90% людей.

Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
