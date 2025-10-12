Відео
Україна
Головна Фінанси Чому міленіали витрачають гроші з розумом — чотири причини

Чому міленіали витрачають гроші з розумом — чотири причини

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 15:28
Покоління міленіалів в Україні — хто це такі і що для них значать гроші
Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplaash

У міленіалів не часто виникають фінансові труднощі, оскільки їхній підхід до витрат найбільш зважений. Це покоління людей враховує і накопичення, і інвестиції, і витрати на якість життя.

Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповіла фінансова консультантка Олена Коник. 

Читайте також:

Хто такі міленіали

Як пояснила Олена Коник, це люди, які народилися в період з 1981 по 1996 роки.

"Вони застали як економічні труднощі 1990-х, так і бум цифрових технологій. В Україні вони становлять основу робочої сили", — розповіла експертка.

Чим вирізняються міленіали

Раціональністю у витратах

Міленіали намагаються поєднати прагнення до стабільності з бажанням жити "тут і зараз".

Інвестиційним підходом 

Частина представників цього покоління не залишили без уваги фінансову грамотність. Міленіалів цікавлять:

  • депозити;
  • нерухомість;
  • приватні пенсійні програми.

Цінують враження 

Як зазначає Олена Коник, міленіали надають перевагу подорожам, освіті та якісному відпочинку, а не великим покупкам.

Активно користуються цифровими сервісами

Онлайн-банкінг, кешбек-карти, мобільні додатки для планування бюджету — це звичні інструменти для міленіалів. 

Фінансова консультантка Олена Коник зауважує, що міленіали найбільше прагнуть знайти баланс. Наприклад, вони вкладають гроші у саморозвиток, але при цьому не відмовляються від фінансової подушки й планують майбутнє. 

"Їхній підхід до витрат найбільш зважений, оскільки вони враховують і накопичення, і інвестиції, і витрати на якість життя", — підкреслила Олена Коник.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні люди у середньому заробляють від 20 до 23 тисяч гривень на місяць. Та для комфортного життя, як розповів раніше Новини.LIVE фінансист Богдан Яремчик, потрібно отримувати приблизно у 2–3 рази більше середньої зарплати.

Раніше ми писали, чи реально заощаджувати й не відмовляти собі у різних забаганках. Журналісти Новини.LIVE розповіли, як зробити усе правильно. Дізнавайтесь також, яких фінансових помилок припускаються 90% людей

подорож інвестиції гроші фінанси фінансова грамотність
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
