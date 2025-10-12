Покоління міленіалів в Україні — хто це такі і що для них значать гроші

Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplaash

У міленіалів не часто виникають фінансові труднощі, оскільки їхній підхід до витрат найбільш зважений. Це покоління людей враховує і накопичення, і інвестиції, і витрати на якість життя.

Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповіла фінансова консультантка Олена Коник.

Хто такі міленіали

Як пояснила Олена Коник, це люди, які народилися в період з 1981 по 1996 роки.

"Вони застали як економічні труднощі 1990-х, так і бум цифрових технологій. В Україні вони становлять основу робочої сили", — розповіла експертка.

Чим вирізняються міленіали

Раціональністю у витратах

Міленіали намагаються поєднати прагнення до стабільності з бажанням жити "тут і зараз".

Інвестиційним підходом

Частина представників цього покоління не залишили без уваги фінансову грамотність. Міленіалів цікавлять:

депозити;

нерухомість;

приватні пенсійні програми.

Цінують враження

Як зазначає Олена Коник, міленіали надають перевагу подорожам, освіті та якісному відпочинку, а не великим покупкам.

Активно користуються цифровими сервісами

Онлайн-банкінг, кешбек-карти, мобільні додатки для планування бюджету — це звичні інструменти для міленіалів.

Фінансова консультантка Олена Коник зауважує, що міленіали найбільше прагнуть знайти баланс. Наприклад, вони вкладають гроші у саморозвиток, але при цьому не відмовляються від фінансової подушки й планують майбутнє.

"Їхній підхід до витрат найбільш зважений, оскільки вони враховують і накопичення, і інвестиції, і витрати на якість життя", — підкреслила Олена Коник.

