Покоління міленіалів в Україні — хто це такі і що для них значать гроші

Чому міленіали витрачають гроші з розумом — чотири причини
У міленіалів не часто виникають фінансові труднощі, оскільки їхній підхід до витрат найбільш зважений. Це покоління людей враховує і накопичення, і інвестиції, і витрати на якість життя.
Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповіла фінансова консультантка Олена Коник.
Хто такі міленіали
Як пояснила Олена Коник, це люди, які народилися в період з 1981 по 1996 роки.
"Вони застали як економічні труднощі 1990-х, так і бум цифрових технологій. В Україні вони становлять основу робочої сили", — розповіла експертка.
Чим вирізняються міленіали
Раціональністю у витратах
Міленіали намагаються поєднати прагнення до стабільності з бажанням жити "тут і зараз".
Інвестиційним підходом
Частина представників цього покоління не залишили без уваги фінансову грамотність. Міленіалів цікавлять:
- депозити;
- нерухомість;
- приватні пенсійні програми.
Цінують враження
Як зазначає Олена Коник, міленіали надають перевагу подорожам, освіті та якісному відпочинку, а не великим покупкам.
Активно користуються цифровими сервісами
Онлайн-банкінг, кешбек-карти, мобільні додатки для планування бюджету — це звичні інструменти для міленіалів.
Фінансова консультантка Олена Коник зауважує, що міленіали найбільше прагнуть знайти баланс. Наприклад, вони вкладають гроші у саморозвиток, але при цьому не відмовляються від фінансової подушки й планують майбутнє.
"Їхній підхід до витрат найбільш зважений, оскільки вони враховують і накопичення, і інвестиції, і витрати на якість життя", — підкреслила Олена Коник.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні люди у середньому заробляють від 20 до 23 тисяч гривень на місяць. Та для комфортного життя, як розповів раніше Новини.LIVE фінансист Богдан Яремчик, потрібно отримувати приблизно у 2–3 рази більше середньої зарплати.
Раніше ми писали, чи реально заощаджувати й не відмовляти собі у різних забаганках. Журналісти Новини.LIVE розповіли, як зробити усе правильно. Дізнавайтесь також, яких фінансових помилок припускаються 90% людей.
Читайте Новини.LIVE!