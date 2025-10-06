Видео
Главная Финансы Мужчины могут получить надбавки на уход за детьми — детали

Мужчины могут получить надбавки на уход за детьми — детали

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 12:09
Выплаты для мужчин — предусмотрены ли надбавки к соцпомощи на уход за детьми
Малолетний ребенок со взрослыми. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, предусмотрены ли надбавки к государственной социальной помощи по уходу мужчинам. Речь идет о ситуациях, когда нужно самому ухаживать за ребенком с инвалидностью.

Об этом информирует пресс-служба одного из управлений ПФУ.

Читайте также:

Надбавки на уход для одиноких мужчин

Там отметили, что к государственной социальной помощи может назначаться надбавка на уход для мужчин при условии, что речь идет о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Соответствующее право прописано в законе №79-2021-п "Некоторые вопросы назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Согласно правилам, назначают такую помощь одному из родителей, усыновителей, опекуну или попечителю при следующих требованиях:

  • человек, нигде не работает;
  • не учится в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования (исключение — заочная форма получения образования);
  • граждане не проходят военную службу;
  • не занимают выборную должность.

"При этом одиноким отцом считается отец, который не состоит в браке с матерью ребенка, отцовство которого определено в свидетельстве о рождении ребенка или признано по решению суда", — пояснили в ПФУ.

Как оформить надбавку к соцпомощи на уход

Для оформления надбавки на уход нужно обратиться в Пенсионный фонд или Центр предоставления административных услуг.

Там нужно подать заявление о назначении надбавки. Также необходимо приложить:

  • документы о возрасте лица с инвалидностью с детства/ребенка с инвалидностью;
  • справку медико-социальной экспертизы/медицинское заключение, выданные в установленном порядке.

Если заявление подает опекун или попечитель, то нужно подать также копию решения органа опеки и попечительства о его установлении.

Напомним, что украинцам со второй группой инвалидности предусмотрены ежемесячные выплаты от государства. Речь идет о пенсии для лиц, утративших трудоспособность из-за плохого здоровья.

Еще писали, сколько денег получат лица с инвалидностью третьей группы в октябре. Осенью повышение или индексации таких выплат не предвидится.

выплаты пенсии ПФУ инвалидность помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
