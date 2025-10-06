Выплаты для мужчин — предусмотрены ли надбавки к соцпомощи на уход за детьми

Мужчины могут получить надбавки на уход за детьми — детали
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, предусмотрены ли надбавки к государственной социальной помощи по уходу мужчинам. Речь идет о ситуациях, когда нужно самому ухаживать за ребенком с инвалидностью.
Об этом информирует пресс-служба одного из управлений ПФУ.
Надбавки на уход для одиноких мужчин
Там отметили, что к государственной социальной помощи может назначаться надбавка на уход для мужчин при условии, что речь идет о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
Соответствующее право прописано в законе №79-2021-п "Некоторые вопросы назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".
Согласно правилам, назначают такую помощь одному из родителей, усыновителей, опекуну или попечителю при следующих требованиях:
- человек, нигде не работает;
- не учится в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования (исключение — заочная форма получения образования);
- граждане не проходят военную службу;
- не занимают выборную должность.
"При этом одиноким отцом считается отец, который не состоит в браке с матерью ребенка, отцовство которого определено в свидетельстве о рождении ребенка или признано по решению суда", — пояснили в ПФУ.
Как оформить надбавку к соцпомощи на уход
Для оформления надбавки на уход нужно обратиться в Пенсионный фонд или Центр предоставления административных услуг.
Там нужно подать заявление о назначении надбавки. Также необходимо приложить:
- документы о возрасте лица с инвалидностью с детства/ребенка с инвалидностью;
- справку медико-социальной экспертизы/медицинское заключение, выданные в установленном порядке.
Если заявление подает опекун или попечитель, то нужно подать также копию решения органа опеки и попечительства о его установлении.
Напомним, что украинцам со второй группой инвалидности предусмотрены ежемесячные выплаты от государства. Речь идет о пенсии для лиц, утративших трудоспособность из-за плохого здоровья.
Еще писали, сколько денег получат лица с инвалидностью третьей группы в октябре. Осенью повышение или индексации таких выплат не предвидится.
