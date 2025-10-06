Выплаты для мужчин — предусмотрены ли надбавки к соцпомощи на уход за детьми

Малолетний ребенок со взрослыми. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, предусмотрены ли надбавки к государственной социальной помощи по уходу мужчинам. Речь идет о ситуациях, когда нужно самому ухаживать за ребенком с инвалидностью.

Об этом информирует пресс-служба одного из управлений ПФУ.

Надбавки на уход для одиноких мужчин

Там отметили, что к государственной социальной помощи может назначаться надбавка на уход для мужчин при условии, что речь идет о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Соответствующее право прописано в законе №79-2021-п "Некоторые вопросы назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Согласно правилам, назначают такую помощь одному из родителей, усыновителей, опекуну или попечителю при следующих требованиях:

человек, нигде не работает;

не учится в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования (исключение — заочная форма получения образования);

граждане не проходят военную службу;

не занимают выборную должность.

"При этом одиноким отцом считается отец, который не состоит в браке с матерью ребенка, отцовство которого определено в свидетельстве о рождении ребенка или признано по решению суда", — пояснили в ПФУ.

Как оформить надбавку к соцпомощи на уход

Для оформления надбавки на уход нужно обратиться в Пенсионный фонд или Центр предоставления административных услуг.

Там нужно подать заявление о назначении надбавки. Также необходимо приложить:

документы о возрасте лица с инвалидностью с детства/ребенка с инвалидностью;

справку медико-социальной экспертизы/медицинское заключение, выданные в установленном порядке.

Если заявление подает опекун или попечитель, то нужно подать также копию решения органа опеки и попечительства о его установлении.

