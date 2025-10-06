Виплати для чоловіків — чи передбачені надбавки до соцдопомоги на догляд за дітьми

Малолітня дитина з дорослими. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, чи передбачені надбавки до державної соціальної допомоги на догляд чоловікам. Йдеться про ситуації, коли потрібно самому доглядати за дитиною з інвалідністю.

Про це інформує пресслужба одного з управлінь ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Надбавки на догляд для самотніх чоловіків

Там зазначили, що до державної соціальної допомоги може призначатися надбавка на догляд для чоловіків за умови, що йдеться про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Відповідне право прописане у законі №79-2021-п "Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Згідно з правилами, призначають таку допомогу одному з батьків, усиновлювачів, опікуну чи піклувальнику за таких вимог:

людина, ніде не працює;

не навчається в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (виняток — заочна форма здобуття освіти);

громадяни не проходять військову службу;

не займають виборну посаду.

"При цьому одиноким батьком вважається батько, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, батьківство якого визначено у свідоцтві про народження дитини або визнано за рішенням суду", — пояснили у ПФУ.

Як оформити надбавку до соцдопомоги на догляд

Для оформлення надбавки на догляд потрібно звернутися до Пенсійного фонду чи Центру надання адміністративних послуг.

Там потрібно подати заяву про призначення надбавки. Також необхідно додати:

документи про вік особи з інвалідністю з дитинства/дитини з інвалідністю;

довідку медико-соціальної експертизи/медичний висновок, видані у встановленому порядку.

Якщо заяву подає опікун або піклувальник, то потрібно подати також копію рішення органу опіки і піклування про її встановлення.

Нагадаємо, що українцям з другою групою інвалідності передбачені щомісячні виплати від держави. Йдеться про пенсію для осіб, які втратили працездатність через погане здоров’я.

Ще писали, скільки грошей отримають особи з інвалідністю третьої групи у жовтні. Восени підвищення чи індексації таких виплат не передбачається.