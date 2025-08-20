Люксовая косметика — чем украинцы могут заменить дорогую пудру или румяна

Дорогая и бюджетная косметика. Фото: Новини.LIVE

Популярные мировые бренды косметики предлагают потребителям продукцию на разный кошелек. Но в ассортименте известных производителей есть позиции за немалые суммы. Считается, что дорогое изделие обязательно характеризуется превосходным эффектом, а более дешевые аналоги не способны предложить высокое качество. Однако мы нашли достойные заменители косметических изделий, за которые не нужно отдавать несколько тысяч гривен.

Сайт Новини.LIVE подготовил подборку косметики в популярном формате "хочу-могу", ориентируясь на цены, указанные на официальных сайтах брендов.

Реклама

Читайте также:

Сразу отметим, что стоимость позиций на сайтах магазинов указана в долларах, но мы перевели в национальную валюту по официальному курсу для удобства сравнения. Плюс необходимо понимать, что цены в Украине на некоторую косметику существенно отличаются, поскольку не все бренды имеют официальное представительство, а магазины-дистрибьюторы могут устанавливать наценку.

Отобранные аналоги — это бюджетная альтернатива дорогим изделиям. При этом мы не ориентировались на похожее качество или текстуру, а лишь предлагаем читателям ознакомиться с достойными заменителями люксовых брендов. Об этих позициях люди хорошо отзываются в интернете, а визажисты — часто рекомендуют.

Карандаш для губ

Премиальный бренд Hourglass в свое время перевернул представление о декоративной косметике. За обычный карандаш для губ цвета нюд нужно заплатить около 1 200 грн (29 долларов). Зато украинский производитель SAYEAH BEAUTY, созданный в 2022 году, предлагает изделие с нежной кремовой текстурой всего за 325 грн (8 долларов).

Дорогой и бюджетный карандаш для губ. Фото: Новини.LIVE

Румяна

Культовый британский бренд люксовой декоративной косметики Charlotte Tilbury продает высокопигментированные матовые жидкие румяна за 1 740 грн (42 доллара). Бюджетной альтернативой является кремово-гелевое изделие от LAMEL Make Up за 219 грн (5,3 доллара), которое идеально подходит для формирования здорового румянца на коже лица.

Дорогие и бюджетные румяна. Фото: Новини.LIVE

Тональная основа

Знаменитый Dior имеет в ассортименте легкую тональную основу за 2 610 грн (63 доллара). Она дает увлажнение до 48 часов и обеспечивает стойкость до 24 часов. Зато более дешевый вариант от LAMEL Make Up обещает покрытие без утяжеления и отсутствие подчеркивания рельефа кожи. За такую тональную основу-сыворотку нужно заплатить всего 349 грн (8,5 доллара).

Дорогая и бюджетная тональная основа. Фото: Новини.LIVE

Карандаш для бровей

Американский бренд Tom Ford выпустил в продажу карандаш для бровей с уникальной каллиграфической косточкой, которая позволяет наносить штрихи любой толщины. Стоимость изделия — 2 500 грн (60 долларов). В поисках недорогой альтернативы украинцы могут остановить выбор на польском производителе Eveline Cosmetics. Их водостойкий карандаш стоит 189 грн (4,5 доллара).

Дорогой и бюджетный карандаш для бровей. Фото: Новини.LIVE

Пудра

Косметикой от французского модного дома Chanel пользуются во всем мире. Бренд давно зарекомендовал себя поставщиком эталонных предметов роскоши и благородства. За матирующую рассыпчатую пудру необходимо заплатить 3 190 грн (77 долларов). Другая французская компания Bourjois с большим ассортиментом качественной косметики предлагает стойкую пудру для лица за 600 грн (14,4 доллара).

Дорогая и бюджетная пудра. Фото: Новини.LIVE

Тушь для ресниц

Косметика от французского семейного бренда SISLEY PARIS с инновационным подходом не может похвастаться бюджетными ценами. Тушь со щеточкой конусной формы продают за заоблачные 2 850 грн (68,6 доллара). Зато похожее изделие от знаменитого производителя L'Oreal Paris удастся приобрести всего за 420 грн (10 долларов), что изрядно сохранит бюджет.

Дорогая и бюджетная тушь для ресниц. Фото: Новини.LIVE

Блеск для губ

И напоследок, блеск от Armani Beauty, который подчеркивает естественный оттенок кожи, обеспечивает гладкость, удерживает влагу, а также успокаивает потрескавшиеся или раздраженные губы, обойдется красавицам в 1 660 грн (40 долларов). Альтернативным вариантом является косметика от европейского производителя Patricia Ledo — стойкий блеск стоит 300 грн (7,2 доллара).

Дорогой и бюджетный блеск для губ. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, украинцы могут собрать полноценную косметичку со всеми нужными средствами без многотысячных затрат. Даже бюджетные бренды предлагают потребителям современные формулы, достойное качество, приятные текстуры и пр. Не обязательно переплачивать за пудру или тушь для ресниц от люксового производителя, если на рынке доступны хорошие аналоги.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут потратить первые 100 долларов, инвестировав их в облигации внутреннего государственного займа. Максимальная доходность гривневых ОВГЗ составляет ориентировочно 20%. Это позволит сохранить свои финансы и немного заработать в будущем.

Также мы писали, что легенда мобильного рынка Nokia, вероятно, исчезнет из мира смартфонов в 2026 году. Бренд больше не будут передавать другим производителям. Компания уступила место iPhone и Android и планирует теперь сосредоточиться на сетевом бизнесе.