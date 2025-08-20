Люксова косметика — чим українці можуть замінити дорогу пудру або рум’яна

Дорога і бюджетна косметика. Фото: Новини.LIVE

Популярні світові бренди косметики пропонують споживачам продукцію на різний гаманець. Але в асортименті відомих виробників є позиції за чималі суми. Вважається, що дорогий виріб обов’язково характеризується чудовим ефектом, а дешевші аналоги не здатні запропонувати високу якість. Проте ми знайшли гідні замінники косметичних виробів, за які не потрібно віддавати кілька тисяч гривень.

Сайт Новини.LIVE підготував добірку косметики в популярному форматі "хочу-можу", орієнтуючись на ціни, вказані на офіційних сайтах брендів.

Одразу зауважимо, що вартість позицій на сайтах магазинів вказана в доларах, але ми перевели в національну валюту за офіційним курсом для зручності порівняння. Плюс необхідно розуміти, що ціни в Україні на деяку косметику суттєво відрізняються, оскільки не всі бренди мають офіційне представництво, а магазини-дистриб’ютори можуть встановлювати націнку.

Відібрані аналоги — це бюджетна альтернатива дорогим виробам. Водночас ми не орієнтувалися на схожу якість чи текстуру, а лише пропонуємо читачам ознайомитися з достойними замінниками люксових брендів. Щодо цих позицій люди добре відгукуються в інтернеті, а візажисти — часто рекомендують.

Олівець для губ

Преміальний бренд Hourglass свого часу перевернув уявлення про декоративну косметику. За звичайний олівець для губ кольору нюд потрібно заплатити близько 1 200 грн (29 доларів). Натомість український виробник SAYEAH BEAUTY, створений у 2022 році, пропонує виріб із ніжною кремовою текстурою всього за 325 грн (8 доларів).

Дорогий і бюджетний олівець для губ. Фото: Новини.LIVE

Рум’яна

Культовий британський бренд люксової декоративної косметики Charlotte Tilbury продає високопігментовані матові рідкі рум'яна за 1 740 грн (42 долари). Бюджетною альтернативою є кремово-гелевий виріб від LAMEL Make Up за 219 грн (5,3 долара), який ідеально підходить для формування здорового рум'янця на шкірі обличчя.

Дорогі та бюджетні рум'яна. Фото: Новини.LIVE

Тональна основа

Знаменитий Dior має в асортименті легку тональну основу за 2 610 грн (63 долари). Вона дає зволоження до 48 годин і забезпечує стійкість до 24 годин. Натомість дешевший варіант від LAMEL Make Up обіцяє покриття без обтяження та відсутність підкреслення рельєфу шкіри. За таку тональну основу-сироватку потрібно заплатити всього 349 грн (8,5 долара).

Дорога і бюджетна тональна основа. Фото: Новини.LIVE

Олівець для брів

Американський бренд Tom Ford випустив у продаж олівець для брів з унікальною каліграфічною кісточкою, яка дозволяє наносити штрихи будь-якої товщини. Вартість виробу — 2 500 грн (60 доларів). У пошуках недорогої альтернативи українці можуть зупинити вибір на польському виробнику Eveline Cosmetics. Їх водостійкий олівець коштує 189 грн (4,5 долари).

Дорогий і бюджетний олівець для брів. Фото: Новини.LIVE

Пудра

Косметикою від французького модного дому Chanel користуються в усьому світі. Бренд давно зарекомендував себе постачальником еталонних предметів розкоші та благородства. За матуючу розсипчасту пудру необхідно заплатити 3 190 грн (77 доларів). Інша французька компанія Bourjois з великим асортиментом якісної косметики пропонує стійку пудру для обличчя за 600 грн (14,4 долара).

Дорога і бюджетна пудра. Фото: Новини.LIVE

Туш для вій

Косметика від французького сімейного бренду SISLEY PARIS з інноваційним підходом не може похвалитися бюджетними цінами. Туш зі щіточкою конусної форми продають за захмарні 2 850 грн (68,6 долара). Проте схожий виріб від знаменитого виробника L'Oreal Paris вдасться придбати лише за 420 грн (10 доларів), що неабияк збереже бюджет.

Дорога і бюджетна туш для вій. Фото: Новини.LIVE

Блиск для губ

І наостанок, блиск від Armani Beauty, який підкреслює природний відтінок шкіри, забезпечує гладкість, утримує вологу, а також заспокоює потріскані чи подразнені губи, обійдеться красуням у 1 660 грн (40 доларів). Альтернативним варіантом є косметика від європейського виробника Patricia Ledo — стійкий блиск коштує 300 грн (7,2 долара).

Дорогий і бюджетний блиск для губ. Фото: Новини.LIVE

Отже, українці можуть зібрати повноцінну косметичку з усіма потрібними засобами без багатотисячних витрат. Навіть бюджетні бренди пропонують споживачам сучасні формули, достойну якість, приємні текстури тощо. Не обов’язково переплачувати за пудру чи туш для вій від люксового виробника, якщо на ринку доступні хороші аналоги.

