Сдавать деньги на школу — родителям объяснили, нужно или нет

В школах Украины часто собирают деньги с родителей на ремонт, покупку учебников или на какие-то другие нужды. Многим такая практика совсем не нравится, однако сбор денег - это до сих пор довольно распространенное явление в школах.

Имеют ли на это право администрации школ, объяснили на сайте Омбудсмана Украины.

Деньги для школ с родителей

Право получать образование без внесения платы за предоставление образовательных услуг закреплено в статье 53 Конституции Украины. К тому же категорический запрет на сбор средств участниками образовательного процесса регламентируется положениями Законов Украины "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании".

"Учитывая вышесказанное, требования администрации к родителям учеников собирать средства на ремонт школы, класса, закупку учебников, моющие средства и т.д. являются безосновательными и незаконными", — говорится в материале.

Куда обращаться родителям, если в школе предлагают собрать деньги

Во-первых, родители должны написать заявление на имя директора школы в двух экземплярах и указать о принудительном сборе средств. Ответ должен поступить в течение 30 дней. Также родителям надо:

обратиться в управление или департамент образования, если школа не отреагировала на заявление;

если образовательные органы тоже будут отмалчиваться — обратиться в полицию и сообщить о вымогательстве денег.

Отмечается, что никто в школах не может заставить родителей участвовать в сборе средств. Если речь идет о благотворительных взносах, то обязательно надо указывать назначение платежа и проверять финансовую отчетность заведения по целевому использованию таких взносов.

