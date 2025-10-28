Видео
Видео

Законно ли собирать деньги с родителей в школе — ответ омбудсмена

Дата публикации 28 октября 2025 22:24
обновлено: 22:24
Сдавать деньги на школу — родителям объяснили, нужно или нет
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В школах Украины часто собирают деньги с родителей на ремонт, покупку учебников или на какие-то другие нужды. Многим такая практика совсем не нравится, однако сбор денег - это до сих пор довольно распространенное явление в школах.

Имеют ли на это право администрации школ, объяснили на сайте Омбудсмана Украины.

Деньги для школ с родителей

Право получать образование без внесения платы за предоставление образовательных услуг закреплено в статье 53 Конституции Украины. К тому же категорический запрет на сбор средств участниками образовательного процесса регламентируется положениями Законов Украины "Об образовании" и "О полном общем среднем образовании".

"Учитывая вышесказанное, требования администрации к родителям учеников собирать средства на ремонт школы, класса, закупку учебников, моющие средства и т.д. являются безосновательными и незаконными", — говорится в материале.

Куда обращаться родителям, если в школе предлагают собрать деньги

Во-первых, родители должны написать заявление на имя директора школы в двух экземплярах и указать о принудительном сборе средств. Ответ должен поступить в течение 30 дней. Также родителям надо:

  • обратиться в управление или департамент образования, если школа не отреагировала на заявление;
  • если образовательные органы тоже будут отмалчиваться — обратиться в полицию и сообщить о вымогательстве денег.

Отмечается, что никто в школах не может заставить родителей участвовать в сборе средств. Если речь идет о благотворительных взносах, то обязательно надо указывать назначение платежа и проверять финансовую отчетность заведения по целевому использованию таких взносов.

Ранее стало известно, что учителя с 2026 года будут получать большие на 50% большие зарплаты. При этом некоторые эксперты некоторые эксперты предлагают привязать их к показателям эффективности. Узнавайте также, кто из учителей с октября дополнительно получает по 4 тысячи гривен.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
