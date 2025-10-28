Відео
Україна
Чи законно збирати гроші з батьків у школі — відповідь омбудсмана

Чи законно збирати гроші з батьків у школі — відповідь омбудсмана

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 22:24
Оновлено: 22:24
Здавати гроші на школу — батькам пояснили, потрібно чи ні
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В школах України часто збирають гроші з батьків на ремонт, купівлю підручників або на якісь інші потреби. Багатьом така практика зовсім не до вподоби, однак збирання грошей — це досі доволі поширене явище у школах. 

Чи мають на це право адміністрації шкіл, пояснили на сайті Омбудсмана України

Гроші для шкіл з батьків 

Право здобувати освіту без внесення плати за надання освітніх послуг закріплено у статті 53 Конституції України. До того ж категорична заборона на збір коштів учасниками освітнього процесу регламентується положеннями Законів України "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту". 

"Зважаючи на вищезазначене, вимоги адміністрації до батьків учнів збирати кошти на ремонт школи, класу, закупівлю підручників, миючі засоби тощо є безпідставними та незаконними", — йдеться у матеріалі.

Куди звертатися батькам, якщо в школі пропонують зібрати гроші

По-перше, батьки мають написати заяву на ім’я директора школи у двох примірниках та вказати про примусове збирання коштів. Відповідь повинна надійти впродовж 30 днів. Також батькам треба: 

  • звернутися до управління або департаменту освіти, якщо школа не відреагувала на заяву; 
  • якщо освітні органи теж відмовчуватимуться — звернутися до поліції та повідомити про вимагання грошей.

Зазначається, що ніхто у школах не може примусити батьків долучатися до збору коштів. Якщо йдеться про благодійні внески, то обов’язково треба вказувати призначення платежу та перевіряти фінансову звітність закладу щодо цільового використання таких внесків.

Раніше стало відомо, що вчителі з 2026 року отримувати більші на 50% більші зарплати. При цьому деякі експерти деякі експерти пропонують прив’язати їх до показників ефективності. Дізнавайтесь також, хто з вчителів з жовтня додатково отримує по 4 тисячі гривень

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
