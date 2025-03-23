Оплачивается ли больничный во время испытательного срока — в Пенсионном фонде ответили

Человек считает деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Испытательный срок — это период, во время которого работодатель оценивает, сможет ли сотрудник занимать должность, на которую претендует. В то же время сам кандидат сможет оценить условия работы и принять решение о продолжении сотрудничества.

Тем времене в ГУ Пенсионного фонда в Черновицкой области объяснили, выплатят ли больничные человеку, если он заболел во время испытательного срока.

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Так, согласно Трудовому кодексу, права работников на испытательном сроке практически не отличаются от прав постоянных работников. Это значит, что он имеет право на оплату больничного листа в случае временной нетрудоспособности.

"Если страховой случай по временной нетрудоспособности вследствие заболевания наступил в период испытательного срока, то страховая выплата выплачивается за весь период нетрудоспособности до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности на основании соответствующей выписки", — говорится в сообщении.

Как получить выплаты

За первые пять дней болезни работника платит работодатель (страховщик). Чтобы получить следующую страховую выплату, если человек болеет от шести и более дней, страховщик должен предоставить ПФУ заявление-расчет с информацией о начисленной сумме выплаты.

Пенсионный фонд профинансирует больничный в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления-расчета.

"Следовательно, временная нетрудоспособность, которая произошла во время испытательного срока, оплачивается", — подчеркнули в ПФУ.

Как сообщалось ранее, в 2025 году некоторым украинцам вернут право на больничные. Мы объясняли, кто именно сможет получать выплаты.

Также мы рассказывали, какую сумму получат украинцы, если временно потеряют трудоспособность. Так, размер выплаты зависит от средней зарплаты работника и страхового стажа.