Зарядить электрокар в 2025 году — сколько это стоит украинцам

Зарядка электромобиля. Фото: УНИАН

Украинцы, которые ездят на электромобилях, часто интересуются: сколько стоит зарядить машину? Оказывается, что в 2025 году отечественные операторы зарядных станций для электрокаров снизили стоимость "медленной" зарядки, тогда как на "быструю" зарядку тарифы несколько подросли.

Об этом рассказали в Институте исследований авторынка (ИДА).

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Отмечается, что на окончательную сумму влияет тип соединения, поскольку от него зависит, насколько быстро зарядится батарея автомобиля.

"По сравнению с предыдущим месяцем цены за киловатт-часы у разных операторов колебались, без общей тенденции по росту или снижению", — объяснили представители ИДА.

Как отмечают эксперты, за месяц некоторые операторы почти на две гривны снизили тариф за АС-соединение ("медленная" зарядка), а другие на 0,5-1,75 грн повысили цену на DC-порты ("быстрая" зарядка). То есть, средняя стоимость зарядки такова:

через АС порт — 13,60 грн (-0,40 грн к январскому показателю) за 1 кВт/ч полученной энергии;

через DC порт — 17,36 грн (+0,36 грн) за 1 кВт/ч.

То есть, украинцы, у которых есть электромобили, находятся в выигрыше, в отличие от владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО) или с бензиновыми двигателями. Даже если заряжать электроавто исключительно на электрозарядных станциях (ЭЗС), при среднем потреблении в 20 кВт-ч на 100 км пробега, то это обойдется максимум в 360 грн. При этом водитель, садящийся за руль не слишком габаритной легковушки с ГБО, потратит (при 12 л/100 км пропан-бутановой смеси), 450 грн.

Можно ли заряжать электроавтомобиль дома

Да, но сначала лучше проверить состояние домашней электросети. Также стоит ответственно отнестись к выбору самого зарядного устройства.

Заряжать электрокар в домашних условиях также можно и от настенной станции, которая монтируется на стене гаража или возле парковочного места. Но подключение такой станции обычно требует профессиональной установки.

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