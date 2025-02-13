Зарядити електрокар у 2025 році — скільки це коштує українцям

Заряджання електромобіля. Фото: УНІАН

Українці, які їздять на електромобілях, часто цікавляться: скільки коштує зарядити автівку? Виявляється, що у 2025 році вітчизняні оператори зарядних станцій для електрокарів знизили вартість "повільної" зарядки, тоді як на "швидку" зарядку тарифи дещо підросли.

Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку (ІДА).

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Зазначається, що на остаточну суму впливає тип з’єднання, оскільки від нього залежить, наскільки швидко зарядиться батарея автівки.

"У порівнянні з попереднім місяцем ціни за кіловат-години у різних операторів коливалися, без загальної тенденції щодо зростання чи зменшення", — пояснили представники ІДА.

Як зауважують експерти, за місяць деякі оператори майже на дві гривні знизили тариф за АС-з'єднання ("повільне" заряджання), а інші на 0,5-1,75 грн підвищили ціну на DC-порти ("швидка" зарядка). Тобто середня вартість заряджання є такою:

через АС порт — 13,60 грн (на 40 копійок мене, ніж у січні) за 1 кВт*год отриманої енергії;

через DC порт — 17,36 грн (на 36 копійок більше) за 1 кВт*год.

Отже, українці, які мають електромобілі, перебувають у виграші на відміну від власників автівок з газобалонним обладнанням (ГБО) чи з бензиновими двигунами. Навіть якщо заряджати електроавто виключно на електрозарядних станціях (ЕЗС), при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, то це обійдеться максимум у 360 грн. При цьому водій, який сідає за кермо не надто габаритного легковика з ГБО, витратить (при 12 л/100 км пропан-бутанової суміші) 450 грн.

Чи можна заряджати електроавтомобіль вдома

Так, але спочатку краще перевірити стан домашньої електромережі. Також варто відповідально поставитися до вибору самого зарядного пристрою.

Заряджати електрокар в домашніх умовах також можна і від настінної станції, яка монтується на стіні гаража або біля паркувального місця. Та підключення такої станції зазвичай вимагає професійної установки.

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