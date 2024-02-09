Действительно ли в Украине существуют проблемы с розничными кредитами — расследование

Человек с деньгами. Фото из открытых источников

В Украине к концу прошлого года доля проблемных кредитов, которые выдавали банки физическим лицам, составляла примерно 25% при объеме в 61 млрд грн. Таким образом, более половины проблемных кредитов превратились в таковые во время полномасштабного вторжения России.

Об этом говорится в расследовании "РБК-Украина".

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Как заявили источники агентства в Национальном банке Украины, большинство проблемных кредитов возникло из-за стремительного уменьшения доходов граждан. Дополнительно нехватку средств зарегистрировали из-за ссуд должникам, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года находились на нынешних временно оккупированных территориях, "серых зонах" или просто на местах боестолкновений. Такие кредиты традиционно резервируются и списываются с балансов банков.

Статистика проблемных кредитов в течение 2022-2023 гг. Источник: РБК-Украина

Структура розничного портфеля проблемных займов по банкам по состоянию на сегодняшний день выглядит так: государственные банки — 53%, другие банки — 47% от общего объема кредитов для физических лиц.

По словам представителей НБУ, несмотря на повышенный уровень дефолтов, который остается высоким, часть неработающих кредитов стала падать с лета прошлого года.

"Это результат роста объема работающего портфеля и списания кредитов, не работающих уже более года. С ростом портфеля доля неработающих кредитов будет снижаться и дальше", — прогнозируют в НБУ.

Так что по состоянию на данный момент общая сумма проблемных кредитов в украинских банках:

ПриватБанк (государственный банк) — 10 млрд грн;

Сенс Банк (государственный банк) — 28,1 млрд грн;

Укрэксимбанк (государственный банк) — 138 млрд грн;

OTPБанк (иностранный банк) — 7,4 млрд грн;

Пиреус Банк (иностранный банк) — 125 млн грн;

Банк Кредит Днепр (частный банк) — 6,25 млрд грн.

Тем не менее в НБУ заявляют, что такой сценарий в 2024 году не повторится из-за нормализации уровня потерь от кредитных рисков во всех сегментах. Но несмотря на убытки от кредитов, банки в дальнейшем без труда смогут покрывать текущими операционными доходами.

Напомним, что ранее в "ПриватБанке" рассказали клиентам о сроке действия карт во время военного положения, а также уточнили, как украинским беженцам заказать новую карточку за рубежом.

Также мы сообщали, что в "Ощадбанке" готовят повышение тарифов по карточкам, которые собираются ввести с 1 апреля 2024 года, а до этой даты тарификация будет прежняя.