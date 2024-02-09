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Чи справді в Україні існують проблеми з роздрібними кредитами — розслідування

9 лютого 2024 00:03
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чи справді в Україні існують проблеми з роздрібними кредитами — розслідування
Людина з грошима. Фото з відкритих джерел
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні під кінець минулого року частка проблемних кредитів, які видавали банки фізичним особам, складала приблизно 25% при обсязі у 61 млрд грн. Таким чином, понад половина проблемних кредитів перетворилася на такі під час повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться у розслідуванні "РБК-Україна". 

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Як заявили джерела агенції в Національному банку України, більшість проблемних кредитів виникла через стрімке зменшення доходів громадян. Додатково брак коштів зареєстрували через позики боржникам, які станом на 24 лютого 2022 року знаходилися на теперішніх тимчасово окупованих територіях, "сірих зонах" або просто на місцях боєзіткнень. Такі кредити зазвичай резервуються і списуються з балансів банків.

Чи справді в Україні проблеми з роздрібними кредитами — розслідування
Статистика проблемних кредитів протягом 2022-2023 рр. Джерело: РБК-Україна

Структура роздрібного портфеля проблемних позик за банками станом на зараз виглядає так: державні банки — 53%, інші банки — 47% від загального об’єму кредитів для фізичних осіб.

За словами представників НБУ, не дивлячись на підвищений рівень дефолтів, який залишається високим, частина непрацюючих кредитів стала падати з літа минулого року.

"Це результат зростання обсягу працюючого портфеля та списання кредитів, що не працюють вже понад рік. Зі зростанням портфеля частка непрацюючих кредитів знижуватиметься й надалі", — прогнозують в НБУ.

Тож яка станом на зараз загальна сума проблемних кредитів в українських банках:

  • ПриватБанк (державний банк) — 10 млрд грн;
  • Сенс Банк (державний банк) — 28,1 млрд грн;
  • Укрексімбанк (державний банк) — 138 млрд грн;
  • OTPБанк (іноземний банк) — 7,4 млрд грн;
  • Піреус Банк (іноземний банк) — 125 млн грн;
  • Банк Кредит Дніпро (приватний банк) — 6,25 млрд грн.

Попри це, в НБУ заявляють, що такий сценарій у 2024 році не повториться через нормалізацію рівня втрат від кредитних ризиків в усіх сегментах. Та попри збитки від кредитів, банки надалі без жодних зусиль зможуть покривати поточними операційними прибутками.

Нагадаємо, що раніше у "ПриватБанку" розповіли клієнтам про термін дії карток під час воєнного стану, а також уточнили, як українським біженцям замовити нову картку за кордоном. 

Також ми повідомляли, що в "Ощадбанку" готують підвищення тарифів за картками, які збираються запровадити з 1 квітня 2024 року, а до цієї дати тарифікація буде колишня.

НБУ
кредити
гроші
Україна
банки
війна в Україні

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