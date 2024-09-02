Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 3 сентября 2024 года

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За последние сутки цены на топливо в Украине начали расти. Увеличилась стоимость некоторых марок бензина и автогаза.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 3 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 3 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,54 грн/л;

А-92 — 53,41 грн/л;

дизельное топливо — 52,70 грн/л;

сжиженный газ — 28,85 грн/л.

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,35 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,70 грн/л;

сжиженный газ — 28,57 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 3 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 3 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,02 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 53,49 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Напомним, Американское агентство JD Power составило рейтинг качества китайских электромобилей и гибридов за 2024 год. Результаты исследования вас удивят.

Раньше мы писали все, что нужно знать перед покупкой китайского автомобиля в Украине. Даже опытные украинские автолюбители до сих пор судят об автомобилях китайского производства, пользуясь представлениями 20-летней давности.