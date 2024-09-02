Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Подорожает ли бензин — какими завтра будут новые цены на топливо в Украине arrow

Подорожает ли бензин — какими завтра будут новые цены на топливо в Украине

2 сентября 2024 22:25
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 3 сентября 2024 года
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние сутки цены на топливо в Украине начали расти. Увеличилась стоимость некоторых марок бензина и автогаза.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 3 сентября вас интересует больше всего:

Стоимость бензина автогаза и дизеля 3 сентября 2024 в Украине
Цены на топливо в Украине на 3 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 3 сентября

По данным мониторингового портала, 3 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,54 грн/л;
  • А-92 — 53,41 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,70 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,85 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,70 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,57 грн/л.
Сколько стоит топливо 3 сентября 2024 года в Украине
Цены на топливо в Украине на 3 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 3 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 3 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,02 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 53,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, Американское агентство JD Power составило рейтинг качества китайских электромобилей и гибридов за 2024 год. Результаты исследования вас удивят.

Раньше мы писали все, что нужно знать перед покупкой китайского автомобиля в Украине. Даже опытные украинские автолюбители до сих пор судят об автомобилях китайского производства, пользуясь представлениями 20-летней давности.

цены на топливо бензин авто деньги АЗС топливо цены в Украине цены дизтопливо рынок топлива автогаз

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:53 В Житомирской области мужчина нанес ущерб воинской части более чем на 500 тыс. грн — что решил суд

23:38 Ракетный удар по Днепру — в ОВА сообщили о погибшем, раненых и разрушениях

23:38 В Харьковской области масштабный лесной пожар перекинулся на село — власти эвакуируют жителей

23:31 Россия может в ближайшее время получить баллистические ракеты от Ирана — Bloomberg

23:24 Нардеп Железняк сообщил об увольнении главы Укрэнерго

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

23:16 Разрешения недостаточно — Зеленский ответил, что нужно для ударов вглубь РФ

23:15 Скандал на Паралимпиаде — украинец Литвиненко раскритиковал россиянина после поражения

23:10 В Запорожье раздался звук взрыва

22:58 В МИД Украины пригрозили Монголии последствиями за отказ арестовать Путина

22:50 Мобилизация пенсионеров — какая процедура освобождения от призыва

23:53 В Житомирской области мужчина нанес ущерб воинской части более чем на 500 тыс. грн — что решил суд

23:38 Ракетный удар по Днепру — в ОВА сообщили о погибшем, раненых и разрушениях

23:38 В Харьковской области масштабный лесной пожар перекинулся на село — власти эвакуируют жителей

23:31 Россия может в ближайшее время получить баллистические ракеты от Ирана — Bloomberg

23:24 Нардеп Железняк сообщил об увольнении главы Укрэнерго

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

23:16 Разрешения недостаточно — Зеленский ответил, что нужно для ударов вглубь РФ

23:15 Скандал на Паралимпиаде — украинец Литвиненко раскритиковал россиянина после поражения

23:10 В Запорожье раздался звук взрыва

22:58 В МИД Украины пригрозили Монголии последствиями за отказ арестовать Путина

22:50 Мобилизация пенсионеров — какая процедура освобождения от призыва

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Text

21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

Text

15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

Text

10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Text

09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

Text

08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2024
Text

15:02 Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования