Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизель 3 сентября 2024 года

Подорожает ли бензин — какими завтра будут новые цены на топливо в Украине
За последние сутки цены на топливо в Украине начали расти. Увеличилась стоимость некоторых марок бензина и автогаза.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.
Какая информация о горючем 3 сентября вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 3 сентября
По данным мониторингового портала, 3 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,54 грн/л;
- А-92 — 53,41 грн/л;
- дизельное топливо — 52,70 грн/л;
- сжиженный газ — 28,85 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,49 грн/л;
- А-92 — 53,35 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,70 грн/л;
- сжиженный газ — 28,57 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 3 сентября
Топливо бренда "Евро-95" 3 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,02 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 53,49 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.
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