Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 3 вересня 2024 року

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За останню добу ціни на пальне в Україні почали зростати. Збільшилась вартість певних марок бензину та автогазу.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 3 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 3 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,54 грн/л;

А-92 — 53,41 грн/л;

дизельне пальне — 52,70 грн/л;

скраплений газ — 28,85 грн/л.

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,35 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,70 грн/л;

скраплений газ — 28,57 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 3 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 3 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,02 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 53,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

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