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Чи подорожчає бензин — якими завтра будуть нові ціни на пальне в Україні

2 вересня 2024 22:25
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 3 вересня 2024 року
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

За останню добу ціни на пальне в Україні почали зростати. Збільшилась вартість певних марок бензину та автогазу.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 3 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 3 вересня

За даними моніторингового порталу, 3 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,54 грн/л;
  • А-92 — 53,41 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,70 грн/л;
  • скраплений газ — 28,85 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,35 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,70 грн/л;
  • скраплений газ — 28,57 грн/л.
Скільки коштує пальне 3 вересня 2024 року в Україні
Ціни на пальне в Україні станом на 3 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 3 вересня

Пальне бренду "Євро-95" 3 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,02 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 53,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, Американське агентство J.D. Power склало рейтинг якості китайських електромобілів та гібридів за 2024 рік. Результати дослідження вас здивують.

Раніше ми писали все, що потрібно знати перед купівлею китайського авто в Україні. Навіть досвідчені українські автолюбителі досі судять про автомобілі китайського виробництва послуговуючись уявленнями 20-річної давнини.

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