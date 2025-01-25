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Могут ли восстановить пенсии после отмены выплат — ответ ПФУ

25 января 2025 15:25
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Отмена пенсий в 2025 году — реально ли возобновить выплаты
Пожилая женщина получает пенсию на Укрпочте. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине пенсионерам могут остановить пенсионные выплаты, если человек уехал жить за границу или же подал ложную информацию при оформлении выплат. Начисления можно возобновить, если придерживаться определенных условий.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Решение о возобновлении начислений принимают в территориальных органах Пенсионного фонда Украины. Это происходит в течение 10 дней после того, как выяснились причины для возобновления пенсионных выплат.

В то же время украинцы, проживающие за рубежом, пока будет действовать военное положение и еще в течение трех месяцев после его отмены, смогут отправлять заявление на возобновлении пенсий по почте. Так же они могут переслать соответствующие документы.

"Если в документах и сведениях будут ложные данные, на основании которых было установлено и/или осуществляется выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются без учета таких данных", — отметили в Пенсионном фонде.

Восстановить выплаты можно, подав заявления в органы Пенсионного фонда. Для этого нужно предоставить:

  • копию документа о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации места временного проживания за границей;
  • оригинал документа, удостоверяющего факт, что пенсионер жив (можно получить в дипломатических учреждениях Украины за рубежом);
  • копия украинского паспорта;

Ранее мы писали, почему украинцы в 2025 году недополучат почти 75% пенсионных выплат. Это касается граждан, которые опекают нетрудоспособных членов семьи.

Также напомним, что Кабмин обновил правила пенсионного обеспечение для граждан, которые принимали участие в защите страны, обеспечении национальной безопасности и противодействии агрессии со стороны России. Эти изменения заработали с января 2025 года. 

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