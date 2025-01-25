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Чи можуть відновити пенсії після скасування — відповідь ПФУ

25 січня 2025 15:25
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Скасування пенсій у 2025 році — чи реально відновити виплати
Літня жінка отримує пенсію на Укрпошті. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні пенсіонерам можуть зупинити пенсійні виплати, якщо людина виїхала жити за кордон або ж подала неправдиву інформацію під час оформлення виплат. Нарахування можна відновити, якщо дотримуватися певних умов.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України

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Рішення про відновлення нарахувань приймають в територіальних органах Пенсійного фонду України. Це відбувається впродовж 10 днів після того, як з′ясувалися причини для відновлення пенсійних виплат.  

Водночас українці, які проживають за кордоном, допоки діятиме воєнний стан та ще впродовж трьох місяців після його скасування, зможуть надсилати заяву про поновлення пенсій поштою. Так само вони можуть переслати відповідні документи. 

"Якщо у документах та відомостях будуть неправдиві дані, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються без урахування таких даних", — зауважили у Пенсійному фонді.

Відновити виплати можна, подавши заяви в органи Пенсійного фонду. Для цього потрібно надати: 

  • копію документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном;
  • оригінал документа, що засвідчує факт, що пенсіонер живий (можна отримати у дипломатичних установах України за кордоном);
  • копія українського паспорта.

Раніше ми писали, чому українці у 2025 році недоотримають майже 75% пенсійних виплат. Це стосується громадян, які опікуються непрацездатними членами сім'ї.

Також нагадаємо, що Кабмін оновив правила пенсійного забезпечення для громадян, які брали участь у захисті країни, забезпеченні національної безпеки та протидії агресії з боку Росії. Ці зміни запрацювали з січня 2025 року.

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