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Могут ли отключения света повлиять на размер субсидии

16 ноября 2024 08:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Субсидія під час відключень — чи вплине відсутність світла на розмір виплат
Женщина заполняет бланк на получение субсидии. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Энергосистема Украины все еще находится в критическом состоянии. Новые массированные атаки врага могут привести к серьезным последствиям. Именно поэтому многие украинцы уже занимаются поиском альтернативных источников энергии.

О том, могут ли отключение света повлиять на размер государственной помощи, объяснили в Министерстве социальной политики Украины.

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Как отключение света повлияют на субсидии украинцев

Перед приходом морозов многих украинцев волнует вопрос, не останутся ли они без света, тепла или водоснабжения в результате вражеских атак по энергосистеме. Чтобы избежать подобных ситуаций, Правительство вводит дополнительные программы, которые помогут гражданам с установкой альтернативных источников энергии.

В министерстве отмечают, что по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля был разработан ряд изменений в законодательство, чтобы поддержать украинцев с небольшими доходами. В частности:

  • максимальная сумма покупки, позволяющая получить субсидию, увеличена до 100 тысяч гривен вместо 50 тыс. грн, как было раньше;
  • на период действия военного положения, если количество потребленной электроэнергии меньше из-за отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будет на прежнем уровне.

"Для нас очень важно было реализовать эти изменения в преддверии зимы, чтобы обеспечить дополнительной поддержкой тех украинцев, которые больше всего в ней нуждаются. Благодаря принятому решению правительства, получатели субсидий и льгот смогут сохранить их размер, несмотря на отключение", — заверила первый заместитель Министра социальной политики Дарья Марчак.

Поскольку некоторые альтернативные источники электроэнергии имеют достаточно высокую стоимость, было утверждено еще одно важное изменение. Теперь при назначении субсидии не будут учитывать средства, потраченные на покупку генерирующих установок для собственных нужд. Однако их стоимость или разовый платеж по кредиту на их приобретение не должны превышать 150 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Раньше мы писали, что для некоторых украинцев действует специальный тариф на электроэнергию. Они платят вдвое меньше за свет, использованный ночью.

Также мы рассказывали, что украинцы могут снизить свои расходы на коммунальные услуги, оформив субсидию. Однако некоторые граждане могут утратить право на такую помощь.

коммунальные услуги субсидии помощь отключения света свет

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