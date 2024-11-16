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Чи можуть відключення світла вплинути на розмір субсидії

16 листопада 2024 08:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Чи можуть відключення світла вплинути на розмір субсидії
Жінка заповнює бланк на отримання субсидії. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Енергосистема України все ще в критичному стані. Нові масовані атаки ворога можуть привести до серйозних наслідків. Саме тому багато українців вже займаються пошуком альтернативних джерел енергії.

Про те, чи можуть відключення світла вплинути на розмір державної допомоги, пояснили в Міністерстві соціальної політики України.

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Як відключення світла вплинуть на субсидії українців

Перед приходом морозів багатьох українців хвилює питання, чи не залишаться вони без світла, тепла чи водопостачання внаслідок ворожих атак по енергосистемі. Щоб уникнути подібних ситуацій, Уряд запроваджує додаткові програми, які допоможуть громадянам зі встановленням альтернативних джерел енергії.

В міністерстві зазначають, що за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля було розроблено низку змін до законодавства, щоб підтримати українців з невеликими доходами. Зокрема:

  • максимальна сума покупки, що дозволяє отримати субсидію, збільшена до 100 тисяч гривень замість 50 тис. грн, як було раніше; 
  • на період дії воєнного стану, якщо кількість спожитої електроенергії менша через відключення, субсидія чи пільга на ЖКП залишатиметься на попередньому рівні.

"Для нас дуже важливо було реалізувати ці зміни напередодні зими, щоб забезпечити додатковою підтримкою тих українців, які найбільше її потребують. Завдяки ухваленому рішенню уряду,  отримувачі субсидій і пільг зможуть зберегти їх розмір, незважаючи на відключення", — запевнила зазначила з цього приводу перша заступниця Міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Оскільки деякі альтернативні джерела електроенергії мають доволі високу вартість, було затверджено ще одну важливу зміну. Тепер під час призначення субсидії не будуть враховувати кошти, витрачені на покупку генеруючих установок для власних потреб. Однак їх вартість або разовий платіж за кредитом на їх придбання — не повинні перевищувати  150 тис. грн.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що для деяких українців діє спеціальний тариф на електроенергію. Вони платять вдвічі менше за світло, використане вночі.

Також ми розповідали, що українці можуть зменшити свої витрати на комунальні послуги, оформивши субсидію. Однак деякі громадяни можуть втратити право на таку допомогу.

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