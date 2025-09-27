Можно ли заходить в магазин, кафе с домашним любимцем — украинцам объяснили

Собаки. Фото: УНИАН

На улицах больших городов часто можно увидеть таблички "С животными не заходить" или наклейки с перечеркнутым изображением собаки. Чаще всего такие предупреждения размещают на входе в магазины, кафе или торговые центры. Поэтому многим украинцам интересно, можно ли брать своего домашнего любимца в магазин, ТЦ кафе или метро.

В Украине допуск домашних любимцев в общественные заведения регулируют местные органы самоуправления. Однако по статье 9 Закона "О защите животных от жестокого обращения" операторы рынка должны следить за безопасностью пищевых продуктов, а владельцы животных — за правилами содержания.

Например, в Киеве правила относительно пребывания животных в заведениях местные власти утвердили еще в 2007 году. Жители города, в частности, не могут брать с собой собак и кошек в:

магазины (кроме зоомагазинов);

кафе;

учреждения образования, культуры и здравоохранения.

Также с животными нельзя быть на детских и спортивных площадках. Исключение составляют только собаки-поводыри.

А вот в Днепре правила для владельцев животных несколько отличаются от столичных. Так, гражданам можно приходить, например, в супермаркеты с собаками, однако они должны быть на поводке, если речь идет о крупных и средних породах животных. Маленьких домашних любимцев, например кошек, следует переносить в специальном контейнере или же держать на руках.

Согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, владельцев могут оштрафовать, если они будут с животными в запрещенных местах. Составить протокол могут уполномоченные сотрудники Нацполиции.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что окончательное решение о разрешении или запрете пребывания с животными в общественных заведениях принимают органы местного самоуправления. Актуальные правила можно найти на их официальных сайтах.

При этом некоторые украинские магазины предлагают покупателям песомобили или позволяют входить с животными, если они не мешают другим покупателям. Другие магазины могут вообще запрещать пребывание животных в помещении, даже если хозяин держит своего питомца на руках.

Ранее мы рассказывали, что в Украине штрафуют за сжигание сухостоя осенью. Размер штрафной санкции колеблется от 1 530 до 30 600 грн.