Головна Фінанси Чи можна йти до магазину з твариною — що мають знати українці

Чи можна йти до магазину з твариною — що мають знати українці

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 17:45
Чи можна заходити у магазин, кафе з домашнім улюбленцем — українцям пояснили
Собаки. Фото: УНІАН

На вулицях великих міст часто можна побачити таблички "З тваринами не заходити" або наклейки з перекресленим зображенням собаки. Найчастіше такі попередження розміщують на вході в магазини, кафе або торговельні центри. Тож багатьом українцям цікаво, чи можна брати свого домашнього улюбленця в магазин, ТЦ кафе чи метро.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Читайте також:

За що можуть оштрафувати власників домашніх улюбленців

В Україні допуск домашніх улюбленців у громадські заклади регулюють місцеві органи самоврядування. Однак за статтею 9 Закону "Про захист тварин від жорстокого поводження" оператори ринку повинні слідкувати за безпекою харчових продуктів, а власники тварин — за правилами утримання. 

Наприклад, у Києві правила щодо перебування тварин у закладах місцева влада затвердила ще у 2007 році. Жителі міста, зокрема, не можуть брати з собою собак і котів у:

  • магазини (крім зоомагазинів);
  • кафе;
  • заклади освіти, культури й охорони здоров’я.

Також з тваринами не можна бути на дитячих і спортивних майданчиках. Виняток становлять лише собаки-поводирі.

Натомість у Дніпрі правила для власників тварин дещо відрізняються від столичних. Так, громадянам можна приходити, наприклад, в супермаркети із собаками, однак вони мають бути на повідці, якщо йдеться про великі та середні породи тварин. Маленьких домашніх улюбленців, наприклад котів, варто переносити у спеціальному контейнері або ж тримати на руках.

Згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, власників можуть оштрафувати, якщо вони будуть з тваринами у заборонених місцях. Скласти протокол можуть уповноважені співробітники Нацполіції.

У Держпродспоживслужбі зауважують, що остаточне рішення про дозвіл чи заборону перебування з тваринами в громадських закладах ухвалюють органи місцевого самоврядування. Актуальні правила можна знайти на їхніх офіційних сайтах.

При цьому деякі українські магазини пропонують покупцям песомобілі або ж дозволяють входити із тваринами, якщо вони не заважають іншим покупцям. Інші магазини можуть взагалі забороняти перебування тварин у приміщенні, навіть якщо господар тримає свого вихованця на руках. 

Раніше ми розповідали, що в Україні штрафують за спалювання сухостою восени. Розмір штрафної санкції коливається від 1 530 до 30 600 грн. Дізнавайтесь також, чи довго ще українцям не можна буде виловлювати раків

тварини гроші штраф магазини вигулювання собак
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
