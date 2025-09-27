Чи можна заходити у магазин, кафе з домашнім улюбленцем — українцям пояснили

Чи можна йти до магазину з твариною — що мають знати українці
На вулицях великих міст часто можна побачити таблички "З тваринами не заходити" або наклейки з перекресленим зображенням собаки. Найчастіше такі попередження розміщують на вході в магазини, кафе або торговельні центри. Тож багатьом українцям цікаво, чи можна брати свого домашнього улюбленця в магазин, ТЦ кафе чи метро.
Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
За що можуть оштрафувати власників домашніх улюбленців
В Україні допуск домашніх улюбленців у громадські заклади регулюють місцеві органи самоврядування. Однак за статтею 9 Закону "Про захист тварин від жорстокого поводження" оператори ринку повинні слідкувати за безпекою харчових продуктів, а власники тварин — за правилами утримання.
Наприклад, у Києві правила щодо перебування тварин у закладах місцева влада затвердила ще у 2007 році. Жителі міста, зокрема, не можуть брати з собою собак і котів у:
- магазини (крім зоомагазинів);
- кафе;
- заклади освіти, культури й охорони здоров’я.
Також з тваринами не можна бути на дитячих і спортивних майданчиках. Виняток становлять лише собаки-поводирі.
Натомість у Дніпрі правила для власників тварин дещо відрізняються від столичних. Так, громадянам можна приходити, наприклад, в супермаркети із собаками, однак вони мають бути на повідці, якщо йдеться про великі та середні породи тварин. Маленьких домашніх улюбленців, наприклад котів, варто переносити у спеціальному контейнері або ж тримати на руках.
Згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, власників можуть оштрафувати, якщо вони будуть з тваринами у заборонених місцях. Скласти протокол можуть уповноважені співробітники Нацполіції.
У Держпродспоживслужбі зауважують, що остаточне рішення про дозвіл чи заборону перебування з тваринами в громадських закладах ухвалюють органи місцевого самоврядування. Актуальні правила можна знайти на їхніх офіційних сайтах.
При цьому деякі українські магазини пропонують покупцям песомобілі або ж дозволяють входити із тваринами, якщо вони не заважають іншим покупцям. Інші магазини можуть взагалі забороняти перебування тварин у приміщенні, навіть якщо господар тримає свого вихованця на руках.
