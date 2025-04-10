Полномасштабная война против России — есть ли в Украине деньги на усиление мобилизации в 2025 году

Человек держит в руках повестку в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

В государственном бюджете на 2025 год не закладывали расходов на масштабную мобилизацию. Однако, если военные обратятся к власти с просьбой усилить мобилизационные мероприятия, Верховная Рада Украины (ВРУ) вернется к обсуждению, в том числе и к бюджету.

Об этом заявил в эфире Ранок.LIVE народный депутат, представитель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.

Реклама

Читайте также:

Будут ли деньги на мобилизацию

По его словам, в прошлом году в Украине уже был прецедент: из-за недостатка финансовой помощи от партнеров в бюджете возник дефицит в 500 млрд грн. Тогда Верховная Рада предприняла непопулярный шаг, приняв так называемый "налоговый закон военного времени" — повысила налоги для бизнеса.

Относительно нынешней ситуации Леонов отметил — конкретных официальных обращений от военных парламент еще не получал.

"Господин Сырский говорил, что у нас есть потенциал этой мобилизации, но эти цифры он, как военный, возможно хотел бы видеть. Но никаких обращений мы не получали. Если получим — будем рассматривать и думать, что с этим делать", — сказал депутат.

При этом Леонов отметил, что у депутатов "всегда есть возможность пересматривать бюджет".

Мобилизация в Украине — что сказал Сырский

Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сделал заявление относительно пополнения человеческого ресурса в армии во время войны. Так, он согласился с мнением главы государства Владимира Зеленского о том, что ежемесячно в ряды ВСУ нужно мобилизовать до 30 тыс. граждан.

Сырский отметил, что российская армия, которая воюет против украинской, пополняет свои ряды как собственными контрактниками, так и корейскими наемниками.

Ранее мы рассказывали, что всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 9 мая 2025 года. Закон подписал Владимир Зеленский.

Также напомним, что главный сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" Виталий Пясецкий рассказал о дефиците военнослужащих в ВСУ. По его словам, больше всего сейчас в армии не хватает пехотинцев.