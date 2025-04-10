Повномасштабна війна проти Росії — чи є в Україні гроші на посилення мобілізації у 2025 році

Людина тримає в руках повістку в ТЦК та СП. Фото: УНІАН

У державному бюджеті на 2025 рік не закладали витрат на проведення масштабної мобілізації. Однак, якщо військові звернуться до влади з проханням посилити мобілізаційні заходи, Верховна Рада України (ВРУ) повернеться до обговорення, в тому числі й до бюджету.

Про це заявив в етері Ранок.LIVE народний депутат, представник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

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Чи будуть гроші на мобілізацію

За його словами, торік в Україні вже був прецедент: через нестачу фінансової допомоги від партнерів у бюджеті виник дефіцит у 500 млрд грн. Тоді Верховна Рада здійснила непопулярний крок, ухваливши так званий "податковий закон воєнного часу" — підвищила податки для бізнесу.

Щодо нинішньої ситуації Леонов наголосив — конкретних офіційних звернень від військових парламент ще не отримував.

"Пан Сирський говорив, що у нас є потенціал цієї мобілізації, але ці цифри він, як військовий, можливо хотів би бачити. Але жодних звернень ми отримували. Якщо отримаємо — будемо розглядати й думати, що з цим робити", — сказав депутат.

При цьому Леонов зазначив, що у депутатів "завжди є можливість переглядати бюджет".

Мобілізація в Україні — що сказав Сирський

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зробив заяву щодо поповнення людського ресурсу в армії під час війни. Так, він погодився з думкою глави держави Володимира Зеленського про те, що щомісяця до лав ЗСУ потрібно мобілізовувати до 30 тис. громадян.

Сирський зауважив, що російська армія, яка воює проти української, поповнює свої лави як власними контрактниками, так і корейськими найманцями.

Раніше ми розповідали, що загальну мобілізацію в Україні продовжили до 9 травня 2025 року. Закон підписав Володимир Зеленський.

Також нагадаємо, що головний сержант 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Віталій Пясецький розповів про дефіцит військовослужбовців у ЗСУ. За його словами, найбільше зараз у війську бракує піхотинців.