Какие будут цены на внутренние поезда Укрзалізниці в 2024 году

Проводница на вокзале. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

В 2023 году Укрзалізниця вышла на довоенные показатели перевозок пассажиров – в прошлом году она перевезла 25 миллионов человек в поездах дальнего сообщения. В декабре предприятие сделало частичное удорожание цен на международные билеты, но в 2024 году ситуация изменится.

Об этом сообщил руководитель по пассажирским коммуникациям Укрзалізниці Александр Шевченко в интервью Украинскому Радио.

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В 2024 году цены на билеты внутренних рейсов Укрзалізниці повышать не планируется.

"В декабре мы сделали частичное подорожание международных билетов, необходимо, чтобы цена внутри страны оставалась неизменной. То есть мы не видим возможности, даже морально-нравственной, повышать цены на внутренние пассажирские перевозки", — заверил Александр Шевченко.

По его словам, в 2024 году в Укрзалізниці планируют расширить рейсы "Интерсити".

"Нужен дополнительный подвижной состав. Думаю, в этом году сможем дать какие-то новости. Речь идет об инвестициях, которые даже во время войны абсолютно оправданы, потому что мы перевозим всех и все, поэтому внутренняя мобильность нужна как экономике, так и армии", — пояснил руководитель по пассажирским коммуникациям Укрзалізниці.

Относительно женских купе Александр Шевченко сказал, что это успешный эксперимент. По его словам, уровень удовлетворенности поездкой пассажиров в женских купе значительно выше уровня удовлетворенности поездкой в целом.

"Это рекордные цифры среди всех вагонов Укрзалізниці", - добавил он.

Что еще нужно знать

Напомним, что агентство США по международному развитию (USAID) и Укрзалізниця заключили Меморандум для построения двухпутной европути. Стоимость сообщения протяженностью 75 км из Львова в ЕС составляет 225 миллионов долларов. С помощью пути будут расширены возможности экспорта агропродукции из Украины.

Мы также писали о том, что с начала 2024 года Укрзалізниця планирует ускорить движение ряда поездов. В частности, изменения коснутся и поезда №35/36 Одесса – Перемышль – Одесса.