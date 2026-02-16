Доллар на черном рынке лихорадит — куда движется курс валюты

Доллары в руках. Фото: Unsplash

Предпоследняя неделя февраля началась с роста официального курса доллара. НБУ повысил его на 11 копеек до 43,102 грн/долл. В банках американская валюта подорожала не так существенно — на 3 копейки в продаже и на 1 копейку в покупке — до 43,40 грн/долл. и 42,87 грн/долл. соответственно.

По какому курсу обменивают доллары частники

Торговый день на черном рынке в понедельник, 16 февраля, начался с достаточно низкой маржи — продавали доллары по 43,186 грн, а покупали по 43,096 грн, как свидетельствуют данные сервиса "Курс Украины". Соответственно на каждом долларе частники зарабатывали 9 копеек, что меньше, чем обычно.

До обеда курс менялся едва заметно, но разнонаправленно - уже около 13:00 спред сузился еще больше:

продажа — 43,201 грн/долл;

покупка — 43,126 грн/долл.

После 14:30 курс продажи резко рванул вверх, но, достигнув отметки в 43,230 грн/долл., немного "ослабил хватку" и снизился до 43,221 грн/долл. Купить доллар при этом можно было по 43,147 грн.

Курс доллара на черном рынке 16 февраля. Фото: скриншот

Стоит ли обменивать доллары у частников

Финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн отметил, что черный рынок нельзя считать надежным вариантом для обмена валют. Ведь в этом случае отсутствуют какие-либо гарантии подлинности купюр, а предложенный курс обычно не настолько выгодный, чтобы оправдывать возможные риски для безопасности.

Специалист советует отдавать предпочтение именно банковским учреждениям, даже если это занимает больше времени.

"В банке курс может немного отличаться от того, что в обменниках, но любые операции с деньгами полностью легальны. То есть юридически покупатель защищен на 100%", — констатировал Богдан Яремчик.

В то же время обращаться к обменникам, по мнению финансиста, стоит лишь в исключительных случаях — например, когда валюту нужно получить срочно. При этом важно пользоваться услугами только лицензированных и проверенных пунктов, имеющих разрешение Национального банка Украины.

