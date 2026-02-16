Відео
Україна
Відео

Чорний ринок у напрузі — як змінюється курс долара

Чорний ринок у напрузі — як змінюється курс долара

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 15:50
Долар на чорному ринку лихоманить — куди рухається курс валюти
Долари в руках. Фото: Unsplash

Передостанній тиждень лютого почався зі зростання офіційного курсу долара. НБУ підвищив його на 11 копійок до 43,102 грн/дол. В банках американська валюта подорожчала не так суттєво — на 3 копійки у продажу та на 1 копійку у купівлі — до 43,40 грн/дол. та 42,87 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE розповідають, куди рухається долар на чорному ринку.

За яким курсом обмінюють долари приватники

Торговий день на чорному ринку у понеділок, 16 лютого, почався з досить низької маржі — продавали долари по 43,186 грн, а купували по 43,096 грн, як свідчать дані сервісу "Курс України". Відповідно на кожному доларі приватники заробляли 9 копійок, що менше, ніж зазвичай. 

До обіду курс змінювався ледь помітно, але різноспрямовано — вже близько 13:00 спред звузився ще більше:

  • продаж — 43,201 грн/дол.;
  • купівля — 43,126 грн/дол.

Після 14:30 курс продажу різко рвонув вгору, але, сягнувши позначки у 43,230 грн/дол., трохи "послабив хватку" й знизився до 43,221 грн/дол. Купити долар при цьому можна було по 43,147 грн.

Курс на чорному
Курс долара на чорному ринку 16 лютого. Фото: скриншот

Чи варто обмінювати долари у приватників

Фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн наголосив, що чорний ринок не можна вважати надійним варіантом для обміну валют. Адже у цьому випадку відсутні будь-які гарантії справжності купюр, а запропонований курс зазвичай не настільки вигідний, щоб виправдовувати можливі ризики для безпеки.

Фахівець радить надавати перевагу саме банківським установам, навіть якщо це займає більше часу. 

"В банку курс може трохи відрізнятися від того, що в обмінниках, але будь-які операції з грошима повністю легальні. Тобто юридично покупець захищений на 100%", — констатував Богдан Яремчик.

Водночас звертатися до обмінників, на думку фінансиста, варто лише у виняткових випадках — наприклад, коли валюту потрібно отримати терміново. При цьому важливо користуватися послугами лише ліцензованих і перевірених пунктів, що мають дозвіл Національного банку України.

Раніше ми розповідали, що буде з курсом долара в Україні найближчим часом. 

Також дізнавайтеся, у які дні краще обмінювати долари

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
