Доллар на черном рынке изменил направление — по какому курсу обменивают валюту

Национальный банк Украины после многодневного ослабления в среду, 11 февраля, повысил курс доллара на 6 копеек до 43,0904 грн/долл. В то же время в банках средняя стоимость американской валюты не изменилась. Продают доллары по 43,35 грн, а покупают по 42,825 грн.

Новини.LIVE выясняли, что происходит с долларом на черном рынке.

По какому курсу обменивают доллары частники

Торговый день на черном рынке, как свидетельствуют данные сервиса "Курс Украины", в среду, 11 февраля, начался со вчерашних показателей. Продавали доллары по 43,18 грн, а покупали по 43,083 грн. Соответственно спред составлял около 10 копеек, что является среднестатистическим показателем.

В первые несколько часов работы рынка курс медленно рос, однако уже после 10:00 доллар начал дешеветь в продаже, а затем и в покупке.

После 11:00 американская валюта начала терять в цене более резкими темпами. Уже около 14:00 курс был таким:

продажа — 43,147 грн/долл;

покупка — 43,055 грн/долл.

При этом маржа, которая в течение дня сужалась из-за удешевления валюты в продаже при более устойчивом курсе покупки, выровнялась и вернулась к утреннему показателю.

Курс доллара на черном рынке 11 февраля. Фото: скриншот

Какую валюту лучше купить на 10 000 грн

Если речь идет об относительно небольшой сумме, например, 10 000 гривен, нет смысла погружаться в сложные финансовые схемы или пытаться "угадать" дополнительную прибыль через экзотические или менее распространенные валюты. Об этом рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн финансист Богдан Яремчик.

В таком случае эксперт рекомендует сосредоточиться не на потенциально более высокой доходности, а на понятности решений и сохранении средств.

"Я бы советовал часть средств вложить в доллары, другую — в евро. Условно говоря, купить 100 долларов и 100 евро. Это самые универсальные и ликвидные инструменты для небольших сбережений", — констатировал он.

По словам Яремчика, уже после того, как объем накоплений станет более ощутимым, стоит рассмотреть более сложные финансовые инструменты. Среди возможных вариантов — открытие валютного депозита с постепенным пополнением или инвестирование в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

Стоит ли обменивать доллары на черном рынке

Черный рынок заманивает покупателей низким курсом, однако не обещает успешного обмена, считает Богдан Яремчик.

"Любые операции на нелегальном рынке несут риск как финансовых потерь, так и юридических последствий. Часто на крючок мошенников попадаются жадные люди, которые не хотят переплачивать, особенно если речь идет о крупных суммах", — подчеркнул он.

Эксперт резюмировал, что лучше обменивать валюту в легальных финансовых учреждениях, где есть стопроцентная гарантия безопасности и можно не волноваться из-за потенциального мошенничества.

