Долар на чорному ринку змінив напрямок — за яким курсом обмінюють валюту

Національний банк України після кількаденного послаблення у середу, 11 лютого, підвищив курс долара на 6 копійок до 43,0904 грн/дол. Водночас у банках середня вартість американської валюти не змінилася. Продають долари по 43,35 грн, а купують по 42,825 грн.

Новини.LIVE з’ясовували, що відбувається з доларом на чорному ринку.

За яким курсом обмінюють долари приватники

Торговий день на чорному ринку, як свідчать дані сервісу "Курс України", у середу, 11 лютого, почався з вчорашніх показників. Продавали долари по 43,18 грн, а купували по 43,083 грн. Відповідно спред становив близько 10 копійок, що є середньостатистичним показником.

У перші декілька годин роботи ринку курс повільно зростав, проте вже після 10:00 долар почав дешевшати у продажі, а згодом і у купівлі.

Після 11:00 американська валюта почала втрачати в ціні більш різкими темпами. Вже близько 14:00 курс був таким:

продаж — 43,147 грн/дол.;

купівля — 43,055 грн/дол.

При цьому маржа, яка протягом дня звужувалася через подешевшання валюти у продажі при більш стійкому курсу купівлі, вирівнялася й повернулася до ранкового показника.

Курс долара на чорному ринку 11 лютого. Фото: скриншот

Яку валюту краще купити на 10 000 грн

Якщо йдеться про відносно невелику суму, наприклад, 10 000 гривень, немає сенсу занурюватися у складні фінансові схеми чи намагатися "вгадати" додатковий прибуток через екзотичні або менш поширені валюти. Про це розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн фінансист Богдан Яремчик.

У такому випадку експерт рекомендує зосередитися не на потенційно вищій дохідності, а на зрозумілості рішень і збереженні коштів.

"Я би радив частину коштів вкласти в долари, іншу — в євро. Умовно кажучи, купити 100 доларів і 100 євро. Це найуніверсальніші та найліквідніші інструменти для невеликих заощаджень", — констатував він.

За словами Яремчика, вже після того, як обсяг накопичень стане відчутнішим, варто розглянути більш складні фінансові інструменти. Серед можливих варіантів — відкриття валютного депозиту з поступовим поповненням або інвестування в ОВДП (облігації внутрішньої державної позики).

Чи варто обмінювати долари на чорному ринку

Чорний ринок заманює покупців низьким курсом, проте не обіцяє успішного обміну, вважає Богдан Яремчик.

"Будь-які операції на нелегальному ринку несуть ризик як фінансових втрат, так і юридичних наслідків. Часто на гачок шахраїв потрапляють жадібні люди, які не хочуть переплачувати, особливо якщо мова йде про великі суми", — наголосив він.

Експерт резюмував, що краще обмінювати валюту в легальних фінансових установах, де є стовідсоткова гарантія безпеки та можна не хвилюватися через потенційне шахрайство.

