Доллар на черном рынке повел себя неожиданно — что произошло с курсом валюты

Доллар в Украине продолжает лететь вверх. В четверг, 5 марта, Нацбанк повысил курс валюты еще на 26 копеек до 43,717 грн/долл. В банках котировки подпрыгнули как в продаже, так и в покупке до 44,14 грн/долл. и 43,60 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с долларом на черном рынке.

По какому курсу обменивают валюту частники

В начале торгового дня в четверг, 5 марта, доллар на черном рынке продавали по 44,139 грн, а покупали по 43,80 грн, свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Курс Украины". Маржа при этом была очень высокой — почти 34 копейки на каждой валютной единице.

Около 10:00 утра курс доллара подскочил до рекордных показателей:

продажа — 44,255 грн/долл;

покупка — 43,853 грн/долл.

Взяв максимальную высоту, американская валюта начала быстро терять в цене. Уже в обед котировки упали до 44,005 грн/долл. в продаже и 43,759 грн/долл. в покупке. После 15:00 доллар можно было купить еще дешевле — по 43,904 грн, а продать — по 43,675 грн. Спред соответственно сузился до 23 копеек.

Курс доллара на черном рынке 5 марта. Фото: скриншот

Стоит ли менять доллары на черном рынке

Финансист Богдан Яремчик объяснил в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что нелегальный валютный рынок часто привлекает людей более выгодным курсом, однако такие операции не гарантируют безопасного обмена.

Любые сделки на черном рынке, отметил эксперт, связаны не только с финансовыми рисками, но и с возможными юридическими проблемами. По его словам, мошенники нередко рассчитывают на тех, кто стремится получить более выгодные условия и не хочет переплачивать, особенно когда речь идет о значительных суммах.

Чтобы уменьшить риск стать жертвой аферистов, стоит придерживаться нескольких простых правил:

не соглашаться на обмен "из рук в руки" без свидетелей или в случайных, непроверенных местах;

настороженно относиться к предложениям с курсом, который существенно отличается от среднего на рынке;

не передавать деньги заранее и не соглашаться на обмен с отсрочкой;

сразу проверять полученные купюры, чтобы убедиться в их подлинности.

Впрочем, самый надежный способ обезопасить себя — проводить валютные операции только в официальных пунктах обмена или в банках, говорит Яремчик. Он добавил, что в таких учреждениях клиенты имеют гарантии безопасности и могут избежать риска мошенничества.

