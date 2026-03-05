Відео
Чорний ринок пішов проти тренду — що сталося з курсом долара

Чорний ринок пішов проти тренду — що сталося з курсом долара

Дата публікації: 5 березня 2026 15:52
Долар на чорному ринку повівся неочікувано — як змінився курс валюти
Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Долар в Україні продовжує дорожчати. У четвер, 5 березня, Нацбанк підвищив курс валюти ще на 26 копійок до 43,717 грн/дол. В банках котирування зросли як у продажу, так і у купівлі до 44,14 грн/дол. та 43,60 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з доларом на чорному ринку.

Читайте також:

За яким курсом обмінюють валюту приватники

На початку торгового дня у четвер, 5 березня, долар на чорному ринку продавали по 44,139 грн, а купували по 43,80 грн, свідчать дані моніторингового сервісу "Курс України". Маржа при цьому була дуже високою — майже 34 копійки на кожній валютній одиниці. 

Близько 10:00 ранку курс долара підскочив до рекордних показників:

  • продаж — 44,255 грн/дол.;
  • купівля — 43,853 грн/дол.

Взявши максимальну висоту, американська валюта почала швидко втрачати в ціні. Вже в обід котирування впали до 44,005 грн/дол. у продажу та 43,759 грн/дол. у купівлі. Після 15:00 долар можна було купити ще дешевше — по 43,904 грн, а продати — по 43,675 грн. Спред відповідно звузився до 23 копійок.

Чорний ринок курс
Курс долара на чорному ринку 5 березня. Фото: скриншот

 

Чи варто міняти долари на чорному ринку

Фінансист Богдан Яремчик пояснив у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що нелегальний валютний ринок часто приваблює людей вигіднішим курсом, однак такі операції не гарантують безпечного обміну. 

Будь-які угоди на чорному ринку, зазначив експерт, пов’язані не лише з фінансовими ризиками, а й із можливими юридичними проблемами. За його словами, шахраї нерідко розраховують на тих, хто прагне отримати вигідніші умови і не хоче переплачувати, особливо коли йдеться про значні суми.

Щоб зменшити ризик стати жертвою аферистів, варто дотримуватися кількох простих правил:

  • не погоджуватися на обмін "з рук у руки" без свідків або у випадкових, неперевірених місцях;
  • насторожено ставитися до пропозицій із курсом, який суттєво відрізняється від середнього на ринку;
  • не передавати гроші наперед і не погоджуватися на обмін із відстрочкою;
  • одразу перевіряти отримані купюри, щоб переконатися в їхній справжності.

Втім, найнадійніший спосіб убезпечити себе — проводити валютні операції лише в офіційних пунктах обміну або в банках, говорить Яремчик. Він додав, що у таких установах клієнти мають гарантії безпеки та можуть уникнути ризику шахрайства.

Раніше ми розповідали, що під час обміну валюти банки та обмінники можуть вилучати деякі банкноти. При цьому в окремих випадках не вдасться навіть отримати компенсацію за втрату грошей. 

Також дізнавайтеся, чого очікувати від курсу долара у березні. За яких обставин валюта дорожчатиме та чи є шанс, що курс впаде. 

Ваша пробная версия Premium закончилась

Автор:
Вікторія Ілюхіна
Автор:
Вікторія Ілюхіна
