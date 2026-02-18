Доллар на черном рынке подает сигналы — как изменился курс валюты

Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

В среду, 18 февраля, Национальный банк Украины скорректировал официальный курс доллара в сторону повышения — на 9 копеек до 43,2577 грн/долл. Банки пересмотрели котировки соответственно — американская валюта подорожала на 5 копеек до 43,55 грн/долл. в продаже и 43,05 грн/долл. в покупке.

Новини.LIVE рассказывают, как изменился курс доллара на черном рынке.

По сколько продают и покупают доллары частники

"Экватор" предпоследней недели зимы — среда, 18 февраля — на черном рынке начался с достаточно высокой маржи. Доллар, как свидетельствуют данные сервиса "Курс Украины", продавали по 43,294 грн/долл., а покупали по 43,189 грн/долл. Поэтому на каждой единице американской валюты частники зарабатывали более 10 копеек.

В течение дня на рынке наблюдались едва ощутимые колебания — частники почти не повышали курс продажи, при этом в покупке доллар дорожал достаточно резкими темпами.

Ближе к 14:00 валюта начала быстро дешеветь. Купить доллары можно было по 43,28 грн, а продать — по 43,20 грн.

Курс доллара на черном рынке 18 февраля

Как не попасться на мошенников при обмене долларов

Черный валютный рынок часто привлекает покупателей более выгодным курсом, однако никоим образом не гарантирует безопасной сделки, рассказал финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Он отметил, что в стремлении сэкономить люди нередко соглашаются на сомнительные предложения, что в результате может привести к полной потере сбережений.

"Любые операции на нелегальном рынке несут риск как финансовых потерь, так и юридических последствий. Часто на крючок мошенников попадают жадные люди, которые не хотят переплачивать, особенно если речь идет о крупных суммах", — подчеркнул Яремчик.

Чтобы уменьшить вероятность мошенничества со стороны продавцов, эксперт советует придерживаться нескольких базовых правил. В частности, не осуществлять обмен "из рук в руки" без свидетелей и в сомнительных местах, не передавать средства заранее и не соглашаться на обмен с отсрочкой, а также сразу после получения проверять купюры на подлинность.

