Доллар на черном рынке подает сигналы — как изменился курс валюты

Черный рынок напрягся — куда движется курс доллара
В среду, 18 февраля, Национальный банк Украины скорректировал официальный курс доллара в сторону повышения — на 9 копеек до 43,2577 грн/долл. Банки пересмотрели котировки соответственно — американская валюта подорожала на 5 копеек до 43,55 грн/долл. в продаже и 43,05 грн/долл. в покупке.
Новини.LIVE рассказывают, как изменился курс доллара на черном рынке.
По сколько продают и покупают доллары частники
"Экватор" предпоследней недели зимы — среда, 18 февраля — на черном рынке начался с достаточно высокой маржи. Доллар, как свидетельствуют данные сервиса "Курс Украины", продавали по 43,294 грн/долл., а покупали по 43,189 грн/долл. Поэтому на каждой единице американской валюты частники зарабатывали более 10 копеек.
В течение дня на рынке наблюдались едва ощутимые колебания — частники почти не повышали курс продажи, при этом в покупке доллар дорожал достаточно резкими темпами.
Ближе к 14:00 валюта начала быстро дешеветь. Купить доллары можно было по 43,28 грн, а продать — по 43,20 грн.
Как не попасться на мошенников при обмене долларов
Черный валютный рынок часто привлекает покупателей более выгодным курсом, однако никоим образом не гарантирует безопасной сделки, рассказал финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.
Он отметил, что в стремлении сэкономить люди нередко соглашаются на сомнительные предложения, что в результате может привести к полной потере сбережений.
"Любые операции на нелегальном рынке несут риск как финансовых потерь, так и юридических последствий. Часто на крючок мошенников попадают жадные люди, которые не хотят переплачивать, особенно если речь идет о крупных суммах", — подчеркнул Яремчик.
Чтобы уменьшить вероятность мошенничества со стороны продавцов, эксперт советует придерживаться нескольких базовых правил. В частности, не осуществлять обмен "из рук в руки" без свидетелей и в сомнительных местах, не передавать средства заранее и не соглашаться на обмен с отсрочкой, а также сразу после получения проверять купюры на подлинность.
