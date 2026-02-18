Долар на чорному ринку подає сигнали — як змінився курс валюти

Чорний ринок напружився — куди рухається курс долара
У середу, 18 лютого, Національний банк України скоригував офіційний курс долара в бік підвищення — на 9 копійок до 43,2577 грн/дол. Банки переглянули котирування відповідно — американська валюта подорожчала на 5 копійок до 43,55 грн/дол. у продажу та 43,05 грн/дол. у купівлі.
Новини.LIVE розповідають, як змінився курс долара на чорному ринку.
За скільки продають та купують долари приватники
"Екватор" передостаннього тижня зими — середа, 18 лютого — на чорному ринку почався з досить високої маржі. Долар, як свідчать дані сервісу "Курс України", продавали по 43,294 грн/дол., а купували по 43,189 грн/дол. Тож на кожній одиниці американської валюти приватники заробляли більше 10 копійок.
Протягом дня на ринку спостерігались ледь відчутні коливання — приватники майже не підвищували курс продажу, при цьому у купівлі долар дорожчав досить різкими темпами.
Ближче до 14:00 валюта почала швидко дешевшати. Купити долари можна було по 43,28 грн, а продати — по 43,20 грн.
Як не натрапити на шахраїв при обміні доларів
Чорний валютний ринок часто приваблює покупців вигіднішим курсом, однак жодним чином не гарантує безпечної угоди, розповів фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.
Він зазначив, що у прагненні заощадити люди нерідко погоджуються на сумнівні пропозиції, що в результаті може призвести до повної втрати заощаджень.
"Будь-які операції на нелегальному ринку несуть ризик як фінансових втрат, так і юридичних наслідків. Часто на гачок шахраїв потрапляють жадібні люди, які не хочуть переплачувати, особливо якщо мова йде про великі суми", — наголосив Яремчик.
Щоб зменшити ймовірність шахрайства з боку продавців, експерт радить дотримуватися кількох базових правил. Зокрема, не здійснювати обмін "з рук у руки" без свідків та в сумнівних місцях, не передавати кошти наперед і не погоджуватися на обмін із відтермінуванням, а також одразу після отримання перевіряти купюри на справжність.
Раніше ми розповідали, що у 2026 році курс долара з високою ймовірністю коливатися в межах 42–47 грн. Однак за певних обставин ситуація може кардинально змінитися.
Також дізнавайтеся, як вигідно обміняти 10 000 грн та чому необхідно підходити з "холодною головою" до накопичення іноземних купюр, особливо в нинішніх умовах.
Читайте Новини.LIVE!