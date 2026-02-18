Відео
Головна Фінанси Чорний ринок напружився — куди рухається курс долара

Чорний ринок напружився — куди рухається курс долара

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 15:52
Долар на чорному ринку подає сигнали — як змінився курс валюти
Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

У середу, 18 лютого, Національний банк України скоригував офіційний курс долара в бік підвищення — на 9 копійок до 43,2577 грн/дол. Банки переглянули котирування відповідно — американська валюта подорожчала на 5 копійок до 43,55 грн/дол. у продажу та 43,05 грн/дол. у купівлі. 

Новини.LIVE розповідають, як змінився курс долара на чорному ринку.

За скільки продають та купують долари приватники

"Екватор" передостаннього тижня зими — середа, 18 лютого — на чорному ринку почався з досить високої маржі. Долар, як свідчать дані сервісу "Курс України", продавали по 43,294 грн/дол., а купували по 43,189 грн/дол. Тож на кожній одиниці американської валюти приватники заробляли більше 10 копійок. 

Протягом дня на ринку спостерігались ледь відчутні коливання — приватники майже не підвищували курс продажу, при цьому у купівлі долар дорожчав досить різкими темпами.

Ближче до 14:00 валюта почала швидко дешевшати. Купити долари можна було по 43,28 грн, а продати — по 43,20 грн. 

Курс
Курс долара на чорному ринку 18 лютого

Як не натрапити на шахраїв при обміні доларів

Чорний валютний ринок часто приваблює покупців вигіднішим курсом, однак жодним чином не гарантує безпечної угоди, розповів фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Він зазначив, що у прагненні заощадити люди нерідко погоджуються на сумнівні пропозиції, що в результаті може призвести до повної втрати заощаджень.

"Будь-які операції на нелегальному ринку несуть ризик як фінансових втрат, так і юридичних наслідків. Часто на гачок шахраїв потрапляють жадібні люди, які не хочуть переплачувати, особливо якщо мова йде про великі суми", — наголосив Яремчик.

Щоб зменшити ймовірність шахрайства з боку продавців, експерт радить дотримуватися кількох базових правил. Зокрема, не здійснювати обмін "з рук у руки" без свідків та в сумнівних місцях, не передавати кошти наперед і не погоджуватися на обмін із відтермінуванням, а також одразу після отримання перевіряти купюри на справжність.

Раніше ми розповідали, що у 2026 році курс долара з високою ймовірністю коливатися в межах 42–47 грн. Однак за певних обставин ситуація може кардинально змінитися.

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
