Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Черный рынок лихорадит — куда движется курс доллара

Черный рынок лихорадит — куда движется курс доллара

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 15:51
Доллар держит черный рынок в тонусе — что происходит с курсом валюты
Доллары в руках. Фото: Pexels

Национальный банк Украины под конец недели немного ослабил доллар — официальный курс снизился на 4 копейки до 42,993 грн/долл. Зато финансовые учреждения повысили стоимость валюты. Средний курс продажи в банках вырос на 5 копеек до 43,35 грн/долл., а покупки — на 7 копеек до 42,85 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на черном рынке.

Реклама
Читайте также:

Какой курс доллара у частников

В начале торгового дня, по данным сервиса "Курс Украины", доллар на черном рынке продавали и покупали по ценам, как и накануне — 43,153 грн/долл. и 43,05 грн/долл. соответственно.

После 10:30 курс валюты резко пошел вверх и остановился всего через час на таких отметках:

  • продажа — 43,191 грн/долл;
  • покупка — 43,098 грн/долл.

Лишь после обеда на черном рынке начала наблюдаться характерная для конца рабочей недели динамика — курс доллара немного "ослабил хватку" и пошел на удешевление.

Курс долара на чорному ринку 13 лютого
Курс доллара на черном рынке 13 февраля

В какие дни выгоднее покупать доллары

Финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал, что универсального момента, когда покупка иностранной валюты гарантированно будет самой выгодной, не существует.

В то же время практика показывает, что ближе к завершению недели курс иногда становится более привлекательным по сравнению с его уровнем на старте. Традиционно в начале недели, в частности в понедельник, формируется тенденция к росту, тогда как в четверг и пятницу чаще наблюдается спад.

"Если речь идет о паре сотен долларов, то большой разницы, когда именно покупать их или продавать, нет. Но если человек хочет купить несколько тысяч долларов, надо внимательно следить за курсовыми колебаниями и новостями финансового рынка", — отметил эксперт.

В то же время, добавил он, стоит учитывать практический аспект, ведь не все обменные пункты имеют в наличии значительные объемы наличной валюты, необходимые для крупных операций. Если же речь идет о существенной сумме, в банковском учреждении обычно нужно заранее согласовать ее получение, чтобы избежать возможных задержек.

Ранее мы рассказывали, в каких учреждениях покупать валюту и почему.

Также узнавайте, как выгодно обменять 10 000 грн.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации