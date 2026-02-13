Доллар держит черный рынок в тонусе — что происходит с курсом валюты

Доллары в руках. Фото: Pexels

Национальный банк Украины под конец недели немного ослабил доллар — официальный курс снизился на 4 копейки до 42,993 грн/долл. Зато финансовые учреждения повысили стоимость валюты. Средний курс продажи в банках вырос на 5 копеек до 43,35 грн/долл., а покупки — на 7 копеек до 42,85 грн/долл.

Какой курс доллара у частников

В начале торгового дня, по данным сервиса "Курс Украины", доллар на черном рынке продавали и покупали по ценам, как и накануне — 43,153 грн/долл. и 43,05 грн/долл. соответственно.

После 10:30 курс валюты резко пошел вверх и остановился всего через час на таких отметках:

продажа — 43,191 грн/долл;

покупка — 43,098 грн/долл.

Лишь после обеда на черном рынке начала наблюдаться характерная для конца рабочей недели динамика — курс доллара немного "ослабил хватку" и пошел на удешевление.

Курс доллара на черном рынке 13 февраля

В какие дни выгоднее покупать доллары

Финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал, что универсального момента, когда покупка иностранной валюты гарантированно будет самой выгодной, не существует.

В то же время практика показывает, что ближе к завершению недели курс иногда становится более привлекательным по сравнению с его уровнем на старте. Традиционно в начале недели, в частности в понедельник, формируется тенденция к росту, тогда как в четверг и пятницу чаще наблюдается спад.

"Если речь идет о паре сотен долларов, то большой разницы, когда именно покупать их или продавать, нет. Но если человек хочет купить несколько тысяч долларов, надо внимательно следить за курсовыми колебаниями и новостями финансового рынка", — отметил эксперт.

В то же время, добавил он, стоит учитывать практический аспект, ведь не все обменные пункты имеют в наличии значительные объемы наличной валюты, необходимые для крупных операций. Если же речь идет о существенной сумме, в банковском учреждении обычно нужно заранее согласовать ее получение, чтобы избежать возможных задержек.

