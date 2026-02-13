Долар тримає чорний ринок в тонусі — що відбувається з курсом валюти

Долари в руках. Фото: Pexels

Національний банк України під кінець тижня трохи послабив долар — офіційний курс знизився на 4 копійки до 42,993 грн/дол. Натомість фінансові установи підвищили вартість валюти. Середній курс продажу в банках зріс на 5 копійок до 43,35 грн/дол., а купівлі — на 7 копійок до 42,85 грн/дол.

Який курс долара у приватників

На початку торгового дня, за даними сервісу "Курс України", долар на чорному ринку продавали й купували за цінами, як і напередодні — 43,153 грн/дол. та 43,05 грн/дол. відповідно.

Після 10:30 курс валюти різко пішов вгору й зупинився лише за годину на таких позначках:

продаж — 43,191 грн/дол.;

купівля — 43,098 грн/дол.

Лише після обіду на чорному ринку почала спостерігатися характерна для кінця робочого тижня динаміка — курс долара трохи "послабив хватку" й пішов на подешевшання.

Курс долара на чорному ринку 13 лютого

У які дні вигідніше купувати долари

Фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів, що універсального моменту, коли купівля іноземної валюти гарантовано буде найвигіднішою, не існує.

Водночас практика показує, що ближче до завершення тижня курс інколи стає більш привабливим порівняно з його рівнем на старті. Традиційно на початку тижня, зокрема в понеділок, формується тенденція до зростання, тоді як у четвер та п’ятницю частіше спостерігається спад.

"Якщо мова йде про пару сотень доларів, то великої різниці, коли саме купувати їх або продавати, немає. Але якщо людина хоче купити кілька тисяч доларів, треба уважно слідкувати за курсовими коливаннями і новинами фінансового ринку", — зазначив експерт.

Водночас, додав він, варто враховувати практичний аспект, адже не всі обмінні пункти мають у наявності значні обсяги готівкової валюти, необхідні для великих операцій. Якщо ж ідеться про суттєву суму, у банківській установі зазвичай потрібно завчасно узгодити її отримання, щоб уникнути можливих затримок.

