Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Чорний ринок лихоманить — куди рухається курс долара

Чорний ринок лихоманить — куди рухається курс долара

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 15:51
Долар тримає чорний ринок в тонусі — що відбувається з курсом валюти
Долари в руках. Фото: Pexels

Національний банк України під кінець тижня трохи послабив долар — офіційний курс знизився на 4 копійки до 42,993 грн/дол. Натомість фінансові установи підвищили вартість валюти. Середній курс продажу в банках зріс на 5 копійок до 43,35 грн/дол., а купівлі — на 7 копійок до 42,85 грн/дол. 

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на чорному ринку.

Реклама
Читайте також:

Який курс долара у приватників

На початку торгового дня, за даними сервісу "Курс України",  долар на чорному ринку продавали й купували за цінами, як і напередодні — 43,153 грн/дол. та 43,05 грн/дол. відповідно.

Після 10:30 курс валюти різко пішов вгору й зупинився лише за годину на таких позначках:

  • продаж — 43,191 грн/дол.;
  • купівля — 43,098 грн/дол.

Лише після обіду на чорному ринку почала спостерігатися характерна для кінця робочого тижня динаміка — курс долара трохи "послабив хватку" й пішов на подешевшання.

Курс долара на чорному ринку 13 лютого
Курс долара на чорному ринку 13 лютого

У які дні вигідніше купувати долари

Фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів, що універсального моменту, коли купівля іноземної валюти гарантовано буде найвигіднішою, не існує.

Водночас практика показує, що ближче до завершення тижня курс інколи стає більш привабливим порівняно з його рівнем на старті. Традиційно на початку тижня, зокрема в понеділок, формується тенденція до зростання, тоді як у четвер та п’ятницю частіше спостерігається спад.

"Якщо мова йде про пару сотень доларів, то великої різниці, коли саме купувати їх або продавати, немає. Але якщо людина хоче купити кілька тисяч доларів, треба уважно слідкувати за курсовими коливаннями і новинами фінансового ринку", — зазначив експерт.

Водночас, додав він, варто враховувати практичний аспект, адже не всі обмінні пункти мають у наявності значні обсяги готівкової валюти, необхідні для великих операцій. Якщо ж ідеться про суттєву суму, у банківській установі зазвичай потрібно завчасно узгодити її отримання, щоб уникнути можливих затримок.

Раніше ми розповідали, у яких установах купувати валюту і чому. 

Також дізнавайтеся, як вигідно обміняти 10 000 грн

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації