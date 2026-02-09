На черном рынке неспокойно — что произошло с курсом доллара

Черный рынок кипит — куда движется курс доллара
Официальный курс доллара в Украине в понедельник, 9 февраля, снизился на 9 копеек до 43,0487 грн. Банки тоже пересмотрели стоимость американской валюты в сторону уменьшения до 43,245 грн/долл. в продаже и 42,75 грн/долл. в покупке.
Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом доллара на черном рынке.
По какому курсу обменивают доллары частники
Согласно данным мониторинга доллара на черном рынке "Курс Украины", 9 февраля частники начали торговый день с повышения курса доллара в продаже до 43,121 грн. В то же время курс покупки оставался на прежнем уровне — 42,995 грн/долл. Маржа при этом была достаточно высокой — почти 13 копеек.
До 11:00 американская валюта почти не менялась в цене, однако затем начала резко набирать темп и идти "на взлет". Уже в 13:00 на черном рынке обменивали доллары по такому курсу:
- продажа — 43,161 грн/долл;
- покупка — 43,070 грн/долл.
Буквально через час валюта еще больше подорожала — до 43,197 грн/долл. в продаже и 43,103 грн/долл. в покупке. Спред соответственно сузился до чуть более 9 копеек.
В какие дни лучше покупать доллары
Универсального момента для покупки или продажи валюты не существует, как пояснил финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн. В то же время, по его словам, в пределах одной недели можно заметить определенные закономерности, когда наличная валюта временно дешевле.
Чаще всего такие "окна возможностей" приходятся на четверг и пятницу, тогда как в начале недели — в понедельник и вторник — курс обычно менее привлекателен.
"Конечно, если речь идет о паре сотен долларов, то большой разницы, когда именно покупать их или продавать, нет. Но если человек хочет купить несколько тысяч долларов, надо внимательно следить за курсовыми колебаниями и новостями финансового рынка", — уточнил эксперт.
Он также отметил, что операции с крупными суммами обычно требуют предварительного согласования. Ведь как в обменнике, так и в банке может не быть нужной суммы. Поэтому планировать такие покупки или продажи следует заранее.
