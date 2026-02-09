Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Черный рынок кипит — куда движется курс доллара

Черный рынок кипит — куда движется курс доллара

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 15:47
На черном рынке неспокойно — что произошло с курсом доллара
Человек считает доллары. Фото: Pexels

Официальный курс доллара в Украине в понедельник, 9 февраля, снизился на 9 копеек до 43,0487 грн. Банки тоже пересмотрели стоимость американской валюты в сторону уменьшения до 43,245 грн/долл. в продаже и 42,75 грн/долл. в покупке.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом доллара на черном рынке.

Реклама
Читайте также:

По какому курсу обменивают доллары частники

Согласно данным мониторинга доллара на черном рынке "Курс Украины", 9 февраля частники начали торговый день с повышения курса доллара в продаже до 43,121 грн. В то же время курс покупки оставался на прежнем уровне — 42,995 грн/долл. Маржа при этом была достаточно высокой — почти 13 копеек.

До 11:00 американская валюта почти не менялась в цене, однако затем начала резко набирать темп и идти "на взлет". Уже в 13:00 на черном рынке обменивали доллары по такому курсу:

  • продажа — 43,161 грн/долл;
  • покупка — 43,070 грн/долл.

Буквально через час валюта еще больше подорожала — до 43,197 грн/долл. в продаже и 43,103 грн/долл. в покупке. Спред соответственно сузился до чуть более 9 копеек.

Курс 9 лютого
Курс доллара на черном рынке 9 февраля. Фото: скриншот

 

В какие дни лучше покупать доллары

Универсального момента для покупки или продажи валюты не существует, как пояснил финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн. В то же время, по его словам, в пределах одной недели можно заметить определенные закономерности, когда наличная валюта временно дешевле.

Чаще всего такие "окна возможностей" приходятся на четверг и пятницу, тогда как в начале недели — в понедельник и вторник — курс обычно менее привлекателен.

"Конечно, если речь идет о паре сотен долларов, то большой разницы, когда именно покупать их или продавать, нет. Но если человек хочет купить несколько тысяч долларов, надо внимательно следить за курсовыми колебаниями и новостями финансового рынка", — уточнил эксперт.

Он также отметил, что операции с крупными суммами обычно требуют предварительного согласования. Ведь как в обменнике, так и в банке может не быть нужной суммы. Поэтому планировать такие покупки или продажи следует заранее.

Ранее мы рассказывали, как проверить продавца на черном рынке и не попасть на мошенников.

Также узнавайте, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации