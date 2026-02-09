На чорному ринку неспокійно — що сталося з курсом долара

Людина рахує долари. Фото: Pexels

Офіційний курс долара в Україні у понеділок, 9 лютого, знизився на 9 копійок до 43,0487 грн. Банки теж переглянули вартість американської валюти у бік зменшення до 43,245 грн/дол. у продажу та 42,75 грн/дол. у купівлі.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом долара на чорному ринку.

За яким курсом обмінюють долари приватники

Відповідно до даних моніторингу долара на чорному ринку "Курс України", 9 лютого приватники почали торговий день з підвищення курсу долара у продажу до 43,121 грн. Водночас курс купівлі залишався на попередньому рівні — 42,995 грн/дол. Маржа при цьому була досить високою — майже 13 копійок.

До 11:00 американська валюта майже не змінювалася в ціні, однак потім почала різко набирати темп і йти "на зліт". Вже о 13:00 на чорному ринку обмінювали долари за таким курсом:

продаж — 43,161 грн/дол.;

купівля — 43,070 грн/дол.

Буквально за годину валюта ще більше подорожчала — до 43,197 грн/дол. у продажу та 43,103 грн/дол. у купівлі. Спред відповідно звузився до трохи більше ніж 9 копійок.

Курс долара на чорному ринку 9 лютого. Фото: скриншот

У які дні краще купувати долари

Універсального моменту для купівлі чи продажу валюти не існує, як пояснив фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн. Водночас, за його словами, у межах одного тижня можна помітити певні закономірності, коли готівкова валюта тимчасово дешевша.

Найчастіше такі "вікна можливостей" припадають на четвер і п’ятницю, тоді як на початку тижня — у понеділок і вівторок — курс зазвичай менш привабливий.

"Звичайно, якщо мова йде про пару сотень доларів, то великої різниці, коли саме купувати їх або продавати, немає. Але якщо людина хоче купити кілька тисяч доларів, треба уважно слідкувати за курсовими коливаннями та новинами фінансового ринку", — уточнив експерт.

Він також наголосив, що операції з великими сумами зазвичай потребують попереднього узгодження. Адже як в обміннику, так і в банку може не бути потрібної суми. Тож планувати такі покупки чи продажі слід заздалегідь.

