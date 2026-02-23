Видео
Україна
Видео

Черный рынок кипит — как изменился курс доллара

Черный рынок кипит — как изменился курс доллара

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 15:52
Доллар на черном рынке набирает темп — по какому курсу обменивают валюту
Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

На понедельник, 23 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 43,2747 грн, повысив его на одну копейку к предыдущему показателю. В банках американская валюта выросла до 43,55 грн/долл. в продаже, и подешевела до 43,00 грн/долл. в покупке.

Новини.LIVE рассказывают, как изменился курс доллара на черном рынке.

Сколько стоит доллар у частников

Утром в понедельник, 23 февраля, на черном рынке доллар продавали и покупали по курсу предыдущих суток — 43,30 грн/долл. и 43,198 грн/долл. соответственно. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Курс Украины".

До обеда курс двигался очень медленно и почти не ощутимо для покупателя. Однако после 12:00 доллар резко рванул вверх. Буквально за несколько часов валюта в продаже подорожала до 43,321 грн/долл., а в покупке до 43,236 грн/долл.

Стоит отметить, что такая динамика достаточно типична как для начала недели — в понедельник доллар обычно дорожает из-за повышенного спроса.

Чорний ринок курс
Курс доллара на черном рынке 23 февраля. Фото: скриншот

Как правильно покупать доллары на черном рынке

Черный валютный рынок привлекает клиентов более выгодным курсом, однако не гарантирует безопасного и успешного обмена. Об этом рассказал финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

"Любые операции на нелегальном рынке несут риск как финансовых потерь, так и юридических последствий. Часто на крючок мошенников попадают жадные люди, которые не хотят переплачивать, особенно если речь идет о крупных суммах", — подчеркнул эксперт.

Чтобы снизить риск стать жертвой мошенников, Яремчик советует придерживаться нескольких базовых правил безопасности. В частности, не стоит соглашаться на обмен "из рук в руки" в сомнительных местах и без присутствия свидетелей. Также следует настороженно относиться к предложениям с курсом, который заметно отличается от среднерыночного.

Кроме того, все полученные купюры стоит сразу проверять на подлинность, не откладывая это на потом.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
