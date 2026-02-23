Долар на чорному ринку набирає швидкість — за яким курсом обмінюють валюту

Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

На понеділок, 23 лютого, Нацбанк України встановив офіційний курс долара на рівні 43,2747 грн, підвищивши його на одну копійку до попереднього показника. Американська валюта у банках подорожчала до 43,55 грн/дол. у продажу, та подешевшала до 43,00 грн/дол. у купівлі.

Новини.LIVE розповідають, як змінився курс долара на чорному ринку.

Скільки коштує долар у приватників

Вранці у понеділок, 23 лютого, на чорному ринку долар продавали й купували за курсом попередньої доби — 43,30 грн/дол. та 43,198 грн/дол. відповідно. Про це свідчать дані моніторингового сервісу "Курс України".

До обіду курс рухався дуже повільно й майже не відчутно для покупця. Проте після 12:00 долар різко рвонув вгору. Буквально за декілька годин валюта у продажу подорожчала до 43,321 грн/дол., а у купівлі до 43,236 грн/дол.

Варто зазначити, що така динаміка досить типова як для початку тижня — у понеділок долар зазвичай дорожчає через підвищений попит.

Курс долара на чорному ринку 23 лютого. Фото: скриншот

Як правильно купувати долари на чорному ринку

Чорний валютний ринок приваблює клієнтів вигіднішим курсом, однак не гарантує безпечного та успішного обміну. Про це розповів фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

"Будь-які операції на нелегальному ринку несуть ризик як фінансових втрат, так і юридичних наслідків. Часто на гачок шахраїв потрапляють жадібні люди, які не хочуть переплачувати, особливо якщо мова йде про великі суми", — наголосив експерт.

Щоб знизити ризик стати жертвою шахраїв, Яремчик радить дотримуватися кількох базових правил безпеки. Зокрема, не варто погоджуватися на обмін "з рук у руки" у сумнівних місцях і без присутності свідків. Також слід насторожено ставитися до пропозицій із курсом, який помітно відрізняється від середньоринкового.

Крім того, усі отримані купюри варто одразу перевіряти на справжність, не відкладаючи це на потім.

