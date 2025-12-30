Курс доллара на черном рынке — как изменились стоимость валюты и маржа

Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

В предпоследний день уходящего года Нацбанк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне на 15 копеек — до 42,2179 грн/долл. Банки во вторник, 30 декабря, тоже продают и покупают американскую валюту дороже, чем сутками ранее — по 42,50 грн/долл. (+15 копеек) и 42,00 (+10 копеек) соответственно.

Новини.LIVE выясняли, какова ситуация с долларом на черном рынке.

По какому курсу подают и покупают валюту частники

Торговый день на черном рынке, как свидетельствуют данные мониторингового портала "Курс Украины", во вторник, 30 декабря, начался с таких предложений:

продажа — 42,348 грн/долл;

покупка — 42,215 грн/долл.

Соответственно маржа спекулянтов составила 0,133 грн на каждом долларе. Однако почти сразу курс резко пошел вверх. В целом восходящий тренд наблюдался в течение всего дня, достиг своего пика около 14:00 — 42,428 грн/долл. в продаже и 42,312 грн/долл. в покупке.

Ситуация на черном рынке немного "остыла" лишь около 15:00. Курс продажи снизился до 42,402 грн/долл., покупки — до 42,285 грн/долл. Спред при этом стал меньше, чем в начале дня — 0,117 грн на долларе.

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Каким будет курс доллара в Украине в январе 2026 года

Минимальный курс доллара в декабре составлял 41,93 грн/долл., максимальный — 42,34 грн/долл. Доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE объяснил такую волатильность двумя факторами — общая ситуация на мировом рынке валют и проблемы в Украине.

Эксперт уверен, что по крайней мере в январе 2026 года ни один из указанных факторов не исчезнет, поэтому восходящий тренд будет продолжаться

"Такое движение — от 42,10 грн/долл. в пределах 10-15 копеек - будет происходить в январе. Я не могу сказать, что случатся какие-то чрезвычайные события, которые приведут к стремительной девальвации национальной валюты, однако медленный темп останется", — отметил Плотников.

Экономист добавил, что рост курса доллара может замедлиться только в случае глобальных изменений, таких как, например, окончание войны в Украине. Однако пока это находится в плоскости вероятностей, поэтому для любых прогнозов нет четкой основы.

