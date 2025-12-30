Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Чорний ринок "кипить" — що відбувається з курсом долара

Чорний ринок "кипить" — що відбувається з курсом долара

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 15:50
Курс долара на чорному ринку — як змінилися вартість валюти та маржа
Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

У передостанній день року, що минає, Нацбанк України підвищив курс долара щодо гривні на 15 копійок — до 42,2179 грн/дол. Банки у вівторок, 30 грудня, теж продають і купують американську валюту дорожче ніж добою раніше — по 42,50 грн/дол. (+15 копійок) та 42,00 (+10 копійок) відповідно. 

Новини.LIVE з'ясовували, яка ситуація з доларом на чорному ринку.

Реклама
Читайте також:

За яким курсом подають та купують валюту приватники

Торговий день на чорному ринку, як свідчать дані моніторингового порталу "Курс України", у вівторок, 30 грудня, почався з таких пропозицій:

  • продаж — 42,348 грн/дол.;
  • купівля — 42,215 грн/дол.

Відповідно маржа спекулянтів становила 0,133 грн на кожному доларі. Проте майже одразу курс різко пішов вверх. Загалом висхідний тренд спостерігався протягом усього дня, сягнув свого піка близько 14:00 — 42,428 грн/дол. у продажу та 42,312 грн/дол. у купівлі. 

Ситуація на чорному ринку трохи "охолола" лише близько 15:00. Курс продажу знизився до 42,402 грн/дол., покупки — до 42,285 грн/дол. Спред при цьому став меншим, ніж на початку дня — 0,117 грн на доларі.

Курс
Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

Яким буде курс долара в Україні у січні 2026 року

Мінімальний курс долара у грудні становив 41,93 грн/дол., максимальний — 42,34 грн/дол. Доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE пояснив таку волатильність двома факторами — загальна ситуація на світовому ринку валют та проблеми в Україні. 

Експерт впевнений, що принаймні у січні 2026 року жоден з вказаних факторів не зникне, тож висхідний тренд триватиме

"Такий рух — від 42,10 грн/дол. у межах 10-15 копійок — буде відбуватися у січні. Я не можу сказати, що трапляться якісь надзвичайні події, які призведуть до стрімкої девальвації національної валюти, однак повільний темп залишиться", — зазначив Плотніков.

Економіст додав, що зростання курсу долара може сповільнитися лише у разі глобальних змін, як от, наприклад, закінчення війни в Україні. Проте наразі це перебуває в площині ймовірностей, тож для будь-яких прогнозів немає чіткого підґрунтя.

Раніше ми розповідали, до якого курсу євро варто готуватися українцям у 2026 році.

Також дізнавайтеся, яку суму валюти можна вивозити за кордон.

курс валют курс долара долар обмін валют долари
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації