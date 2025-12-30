Курс долара на чорному ринку — як змінилися вартість валюти та маржа

Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

У передостанній день року, що минає, Нацбанк України підвищив курс долара щодо гривні на 15 копійок — до 42,2179 грн/дол. Банки у вівторок, 30 грудня, теж продають і купують американську валюту дорожче ніж добою раніше — по 42,50 грн/дол. (+15 копійок) та 42,00 (+10 копійок) відповідно.

Новини.LIVE з'ясовували, яка ситуація з доларом на чорному ринку.

Реклама

Читайте також:

За яким курсом подають та купують валюту приватники

Торговий день на чорному ринку, як свідчать дані моніторингового порталу "Курс України", у вівторок, 30 грудня, почався з таких пропозицій:

продаж — 42,348 грн/дол.;

купівля — 42,215 грн/дол.

Відповідно маржа спекулянтів становила 0,133 грн на кожному доларі. Проте майже одразу курс різко пішов вверх. Загалом висхідний тренд спостерігався протягом усього дня, сягнув свого піка близько 14:00 — 42,428 грн/дол. у продажу та 42,312 грн/дол. у купівлі.

Ситуація на чорному ринку трохи "охолола" лише близько 15:00. Курс продажу знизився до 42,402 грн/дол., покупки — до 42,285 грн/дол. Спред при цьому став меншим, ніж на початку дня — 0,117 грн на доларі.

Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

Яким буде курс долара в Україні у січні 2026 року

Мінімальний курс долара у грудні становив 41,93 грн/дол., максимальний — 42,34 грн/дол. Доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE пояснив таку волатильність двома факторами — загальна ситуація на світовому ринку валют та проблеми в Україні.

Експерт впевнений, що принаймні у січні 2026 року жоден з вказаних факторів не зникне, тож висхідний тренд триватиме

"Такий рух — від 42,10 грн/дол. у межах 10-15 копійок — буде відбуватися у січні. Я не можу сказати, що трапляться якісь надзвичайні події, які призведуть до стрімкої девальвації національної валюти, однак повільний темп залишиться", — зазначив Плотніков.

Економіст додав, що зростання курсу долара може сповільнитися лише у разі глобальних змін, як от, наприклад, закінчення війни в Україні. Проте наразі це перебуває в площині ймовірностей, тож для будь-яких прогнозів немає чіткого підґрунтя.

Раніше ми розповідали, до якого курсу євро варто готуватися українцям у 2026 році.

Також дізнавайтеся, яку суму валюти можна вивозити за кордон.