Доллар на черном рынке — как изменился курс продажи и покупки валюты

Доллары в руках.Фото: Pexels

Во вторник, 9 декабря, Национальный банк Украины повысил курс доллара всего на 1 копейку — до 42,07 грн/долл. В банках стоимость американской валюты тоже почти не изменилась — в покупке она осталась на вчерашнем уровне — 41,90 грн/долл. Курс продажи вырос на 0,04 грн до 42,39 грн/долл.

Новини.LIVE исследовали, что происходит с долларом на черном рынке.

Реклама

Читайте также:

Какой теневой курс доллара в Украине

Утром во вторник, 9 декабря, частные лица продавали валюту по 42,34 грн/долл. В течение дня стоимость доллара менялась не слишком существенно. Самая высокая цена, была зафиксирована мониторинговым порталом "Курс Украины" в 10:40 — 42,354 грн/долл.

До самой низкой отметки — 42,328 грн — доллар снизился в продаже в 12:30 грн. После 15:00 американская валюта подорожала до 42,348 грн, превысив таким образом на несколько копеек утреннюю цену.

Тем временем курс покупки менялся более интенсивно. В 8:30 утра доллары на черном рынке покупали по 42,246 грн. В 10:40 цена валюты резко подскочила — частники давали 42,267 грн за доллар. Ненадолго снизившись в цене, в 14:10 американский доллар снова рванул вверх, достигнув отметки 42,273 грн/долл. Лишь в 15:00 валюта немного сбавила обороты и курс снизился до 42,263 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Каким будет курс доллара в Украине в ближайшее время

Восходящая тенденция, которая сформировалась на валютном рынке в ноябре, перешла на декабрь и сохранится в 2026 году, считает доктор экономических наук Алексей Плотников.

По его словам, в ближайшее время следует ожидать курса доллара в пределах 42,10-42,55 грн/долл., а на наличном рынке — от 42,15 до 42,80 грн/долл.

"Снижения курса не будет. Я прогнозирую постепенный рост стоимости до уровня 42,50 грн/долл., с чем, возможно, Украина завершит 2025 год. Ведь миссия Международного валютного фонда рекомендовала выйти на 45 грн/долл. к концу 2026-го", — отметил Плотников.

Однако здесь стоит учитывать, что 10 декабря ожидается очередное заседание Федеральной резервной системы США, на котором могут утвердить снижение базовой процентной ставки. При таких условиях рынок отреагирует на изменения и спровоцирует курсовые сдвиги.

Ранее мы рассказывали, что в США резко взлетели запросы о девальвации, и объясняли, почему инвесторы сместили свои интересы на золото.

Также узнавайте, какие купюры доллара не получится обменять в Украине.