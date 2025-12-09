Долар на чорному ринку — як змінився курс продажу та купівлі валюти

Долари в руках.Фото: Pexels

У вівторок, 9 грудня, Національний банк України підвищив курс долара лише на 1 копійку — до 42,07 грн/дол. В банках вартість американською валюти теж майже не змінилася — в купівлі вона залишилася на вчорашньому рівні — 41,90 грн/дол. Курс продажу зріс на 0,04 грн до 42,39 грн/дол.

Новини.LIVE дослідили, що відбувається з доларом на чорному ринку.

Реклама

Читайте також:

Який тіньовий курс долара в Україні

Вранці у вівторок, 9 грудня, приватні особи продавали валюту по 42,34 грн/дол. Протягом дня вартість долара змінювалася не надто суттєво. Найвища ціна, була зафіксована моніторинговим порталом "Курс України" о 10:40 — 42,354 грн/дол.

Реклама

До найнижчої позначки — 42,328 грн — долар знизився у продажу о 12:30 грн. Після 15:00 американська валюта здорожчала до 42,348 грн, перевищивши таким чином на кілька копійок ранкову ціну.

Тим часом курс купівлі змінювався інтенсивніше. О 8:30 ранку долари на чорному ринку купували по 42,246 грн. О 10:40 ціна валюти різко підскочила — приватники давали 42,267 грн за долар. Ненадовго знизившись в ціні, о 14:10 американський долар знову рвонув догори, сягнувши позначки 42,273 грн/дол. Лише о 15:00 валюта трохи збавила оберти й курс знизився до 42,263 грн/дол.

Реклама

Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

Яким буде курс долара в Україні найближчим часом

Висхідна тенденція, яка сформувалася на валютному ринку у листопаді, перейшла на грудень і збережеться у 2026 році, вважає доктор економічних наук Олексій Плотніков.

За його словами, найближчим часом слід очікувати курсу долара у межах 42,10-42,55 грн/дол., а на готівковому ринку — від 42,15 до 42,80 грн/дол.

Реклама

"Зниження курсу не буде. Я прогнозую поступове зростання вартості до рівня 42,50 грн/дол., з чим, можливо, Україна завершить 2025 рік. Адже місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала вийти на 45 грн/дол. до кінця 2026-го", — зазначив Плотніков.

Однак тут варто враховувати, що 10 грудня очікується чергове засідання Федеральної резервної системи США, на якому можуть затвердити зниження базової відсоткової ставки. За таких умов ринок відреагує на зміни й спровокує курсові зрушення.

Реклама

Раніше ми розповідали, що у США різко злетіли запити про девальвацію, та пояснювали, чому інвестори змістили свої інтереси на золото.

Також дізнавайтеся, які купюри долара не вийде обміняти в Україні.