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Времени мало — почему субсидию нужно оформить до 1 декабря

26 ноября 2024 09:14
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Субсидия на отопительный сезон — что нужно сделать до 1 декабря
Человек считает деньги. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Субсидии в Украине назначаются отдельно на отопительный и неотопительный сезоны. Украинцы, которые все еще не получают помощь, могут обратиться за ее назначением. Однако стоит поторопиться, уже с 1 декабря вступят в силу некоторые изменения в порядке начисления субсидии, что повлияет на общий размер пособия.

О том, что изменится с 1 декабря и почему украинцам следует поторопиться с оформлением субсидии, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Что изменится в системе начисления субсидий с 1 декабря

В Украине продолжается процесс оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Если документы подать до конца ноября, субсидия будет рассчитана с начала отопительного сезона, то есть с октября. Однако с начала декабря помощь будет назначаться с месяца подачи заявления и необходимых документов.

"В случае представления документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, начиная с 1 декабря, — с месяца, в котором состоялось обращение", — предупреждают в Пенсионном фонде.

Размер субсидии определяется индивидуально для каждого домохозяйства, учитывая его финансовое состояние и расходы на жилищно-коммунальные услуги. Основным элементом субсидии в холодное время года является оплата за отопление.

Если подать заявление на субсидию в период с 1 октября по 30 ноября, помощь будет рассчитана с начала отопительного сезона. Таким образом, вы получите субсидию, которая будет возмещать расходы на коммунальные услуги с момента запуска отопления.

В случае подачи документов после 1 декабря субсидия будет назначаться только с месяца подачи заявки. Это означает, что компенсация за предыдущие месяцы отопительного сезона не будет начислена.

Как оформить субсидию в 2024 году

Подать документы на получение субсидии можно тремя способами:

  1. Лично: обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
  2. Почтовой отправкой: по адресу соответствующего территориального органа ПФУ.
  3. Онлайн: воспользовавшись веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда или мобильным приложением "Пенсионный фонд".

Предоставлять документы для получения субсидии нужно не всем. Тем, кто получал помощь в неотапливаемый период, ее продлили автоматически. Однако в редких случаях оформление документов остается необходимым.

Ранее мы писали, что украинские семьи, которые не могут самостоятельно оплачивать потребленные коммунальные услуги в полном объеме, могут оформить субсидию. Однако этот вид помощи могут аннулироваться по ряду причин.

Также мы писали, что украинцы должны предупреждать Пенсионный фонд об изменениях в составе домохозяйства или финансового положения семьи. К примеру, если кто-то из семьи находился за границей более 60 дней.

коммунальные услуги субсидии отопительный сезон деньги помощь

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