Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Времени мало — почему бизнес начнут штрафовать на 17 тыс. грн arrow

Времени мало — почему бизнес начнут штрафовать на 17 тыс. грн

28 декабря 2024 15:55
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Налоговая будет проверять бизнес в 2025 году — за какое нарушение будут штрафовать
Два сотрудника проверяют документацию. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Предприниматели в Украине платят штрафы, если несвоевременно уплачивают единый налог или с опозданием декларируют доходы за предыдущий год. К тому же, с 2025 года предпринимателей будут штрафовать на 17 тыс. грн за одно нарушение.

Соответствующие правила прописаны в правительственном постановлении №894 "Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги)".

Читайте также:

Штрафы для предпринимателей в 2025 году — что говорят налоговики

Как отмечают в Главном управлении Государственной налоговой службы в Тернопольской области, этим постановлением государство обязало продавцов предоставить покупателям возможность платить за товары и услуги банковской карточкой, а не наличкой. Обеспечить соответствующие условия бизнесу нужно до 1 января 2025 года, а если этого не сделать — предприниматели будут платить штраф в размере 17 тыс. грн.

Однако нововведение коснется не всех предпринимателей. Так, установить платежные средства, приложения или устройства должны торговцы, осуществляющие деятельность в населенных пунктах, где проживают менее пяти тысяч человек. Именно они должны с 1 января 2025 года предоставить возможность покупателям осуществлять безналичные расчеты за проданные товары или предоставленные услуги.

Кого не будут штрафовать в 2025 году

С новым требованием могут не считаться физические лица-предприниматели — плательщики единого налога I группы и торговцы, которые:

  • ведут бизнес, используя торговые автоматы;
  • осуществляют выездную торговлю;
  • продают собственноручно выращенную или вскормленную продукцию.

Также не соблюдать правила можно торговцам, работающим на территориях общин, находящихся в зонах боевых действий, на оккупированных территориях. Перечень таких областей утверждается в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как будут штрафовать предпринимателей

Бизнесу, нарушающему требование, грозит административная ответственность по статье 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Санкция статьи предусматривает следующие штрафы:

  • в случае первого нарушения — в размере от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн;
  • в случае повторного нарушения за год — в размере от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.

Напомним также, что ФЛП не могут нарушать сроки оплаты единого налога. Если они проигнорируют это правило, их оштрафуют.

Ранее мы рассказывали, что в Украине после войны планируют ввести агрессивную шкалу налогообложения. Как пояснил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, решение является правильным и страна уже готова к изменениям.

ФЛП налоги Налоговая служба штрафы бизнес

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:27 Стратегический шаг — Украина получила сжиженный газ из США

Срочная новость

17:24 В Сумах прогремели мощные взрывы — что известно

17:22 Продажа квартиры в Украине — какие налоги придется оплатить

17:19 Россияне признались в дефиците врачей на оккупированном Запорожье

17:16 Пробки в Молдову и очереди — какая ситуация на Одесчине сегодня

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

16:55 Заодно с диктатором РФ — МИД отреагировало на угрозы Фицо

16:45 Синоптики рассказали о погоде в Одессе в последний выходной года

16:32 Новогодние поздравления от Санта-Клауса — какие цены на OLX

16:18 Стало известно, сколько кораблей РФ поразили дронами Magura V5

15:58 Кабмин уволил начальников ОВА двух областей Украины — детали

17:27 Стратегический шаг — Украина получила сжиженный газ из США

Срочная новость

17:24 В Сумах прогремели мощные взрывы — что известно

17:22 Продажа квартиры в Украине — какие налоги придется оплатить

17:19 Россияне признались в дефиците врачей на оккупированном Запорожье

17:16 Пробки в Молдову и очереди — какая ситуация на Одесчине сегодня

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

16:55 Заодно с диктатором РФ — МИД отреагировало на угрозы Фицо

16:45 Синоптики рассказали о погоде в Одессе в последний выходной года

16:32 Новогодние поздравления от Санта-Клауса — какие цены на OLX

16:18 Стало известно, сколько кораблей РФ поразили дронами Magura V5

15:58 Кабмин уволил начальников ОВА двух областей Украины — детали

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн