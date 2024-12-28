Налоговая будет проверять бизнес в 2025 году — за какое нарушение будут штрафовать

Времени мало — почему бизнес начнут штрафовать на 17 тыс. грн
Предприниматели в Украине платят штрафы, если несвоевременно уплачивают единый налог или с опозданием декларируют доходы за предыдущий год. К тому же, с 2025 года предпринимателей будут штрафовать на 17 тыс. грн за одно нарушение.
Соответствующие правила прописаны в правительственном постановлении №894 "Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги)".
Штрафы для предпринимателей в 2025 году — что говорят налоговики
Как отмечают в Главном управлении Государственной налоговой службы в Тернопольской области, этим постановлением государство обязало продавцов предоставить покупателям возможность платить за товары и услуги банковской карточкой, а не наличкой. Обеспечить соответствующие условия бизнесу нужно до 1 января 2025 года, а если этого не сделать — предприниматели будут платить штраф в размере 17 тыс. грн.
Однако нововведение коснется не всех предпринимателей. Так, установить платежные средства, приложения или устройства должны торговцы, осуществляющие деятельность в населенных пунктах, где проживают менее пяти тысяч человек. Именно они должны с 1 января 2025 года предоставить возможность покупателям осуществлять безналичные расчеты за проданные товары или предоставленные услуги.
Кого не будут штрафовать в 2025 году
С новым требованием могут не считаться физические лица-предприниматели — плательщики единого налога I группы и торговцы, которые:
- ведут бизнес, используя торговые автоматы;
- осуществляют выездную торговлю;
- продают собственноручно выращенную или вскормленную продукцию.
Также не соблюдать правила можно торговцам, работающим на территориях общин, находящихся в зонах боевых действий, на оккупированных территориях. Перечень таких областей утверждается в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Как будут штрафовать предпринимателей
Бизнесу, нарушающему требование, грозит административная ответственность по статье 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Санкция статьи предусматривает следующие штрафы:
- в случае первого нарушения — в размере от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн;
- в случае повторного нарушения за год — в размере от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.
Напомним также, что ФЛП не могут нарушать сроки оплаты единого налога. Если они проигнорируют это правило, их оштрафуют.
Ранее мы рассказывали, что в Украине после войны планируют ввести агрессивную шкалу налогообложения. Как пояснил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, решение является правильным и страна уже готова к изменениям.
Читайте Новини.LIVE!