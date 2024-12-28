Налоговая будет проверять бизнес в 2025 году — за какое нарушение будут штрафовать

Два сотрудника проверяют документацию. Фото: Unsplash

Предприниматели в Украине платят штрафы, если несвоевременно уплачивают единый налог или с опозданием декларируют доходы за предыдущий год. К тому же, с 2025 года предпринимателей будут штрафовать на 17 тыс. грн за одно нарушение.

Соответствующие правила прописаны в правительственном постановлении №894 "Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (оказанные услуги)".

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Как отмечают в Главном управлении Государственной налоговой службы в Тернопольской области, этим постановлением государство обязало продавцов предоставить покупателям возможность платить за товары и услуги банковской карточкой, а не наличкой. Обеспечить соответствующие условия бизнесу нужно до 1 января 2025 года, а если этого не сделать — предприниматели будут платить штраф в размере 17 тыс. грн.

Однако нововведение коснется не всех предпринимателей. Так, установить платежные средства, приложения или устройства должны торговцы, осуществляющие деятельность в населенных пунктах, где проживают менее пяти тысяч человек. Именно они должны с 1 января 2025 года предоставить возможность покупателям осуществлять безналичные расчеты за проданные товары или предоставленные услуги.

Кого не будут штрафовать в 2025 году

С новым требованием могут не считаться физические лица-предприниматели — плательщики единого налога I группы и торговцы, которые:

ведут бизнес, используя торговые автоматы;

осуществляют выездную торговлю;

продают собственноручно выращенную или вскормленную продукцию.

Также не соблюдать правила можно торговцам, работающим на территориях общин, находящихся в зонах боевых действий, на оккупированных территориях. Перечень таких областей утверждается в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как будут штрафовать предпринимателей

Бизнесу, нарушающему требование, грозит административная ответственность по статье 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Санкция статьи предусматривает следующие штрафы:

в случае первого нарушения — в размере от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн;

в случае повторного нарушения за год — в размере от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн.

Напомним также, что ФЛП не могут нарушать сроки оплаты единого налога. Если они проигнорируют это правило, их оштрафуют.

Ранее мы рассказывали, что в Украине после войны планируют ввести агрессивную шкалу налогообложения. Как пояснил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, решение является правильным и страна уже готова к изменениям.