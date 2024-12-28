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Часу обмаль — чому бізнес скоро штрафуватимуть на 17 тис. грн

28 грудня 2024 15:55
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Податкова перевірятиме бізнес у 2025 році — за яке порушення штрафуватимуть
Двоє співробітників перевіряють документацію. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Підприємці в Україні платять штрафи, якщо несвоєчасно сплачують єдиний податок або із запізненням декларують доходи за попередній рік. До всього, з 2025 року підприємців штрафуватимуть на 17 тис. грн за одне порушення. 

Відповідні правила прописані в урядовій постанові №894 "Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)".

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Як зазначають у Головному управління Державної податкової служби у Тернопільській області, цією постановою держава зобов’язала продавців надати покупцям можливість платити за товари та послуги. Забезпечити відповідні умови підприємці мають у певні строки, а якщо цього не зроблять — платитимуть штраф у розмірі 17 тис.грн. 

Проте нововведення зачепить не всіх підприємців. Так, встановити платіжні засоби, додатки чи пристрої повинні торговці, які здійснюють діяльність у населених пунктах, де мешкають менш як п'ять тисяч осіб. Саме вони мають з нового року дозволити покупцям здійснювати безготівкові розрахунки за куплені товари чи надані послуги.

Кого не штрафуватимуть у 2025 році

На вимогу можуть не зважати фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку I групи та торговців, які:

  • ведуть бізнес, використовуючи торговельні автомати;
  • здійснюють виїзну торгівлю;
  • продають власноруч вирощену або вигодовану продукцію.

Також не дотримуватися правил можна торговцям, які працюють на територіях громад, що перебувають у зонах бойових дій, окупованих територіях. Перелік таких областей затверджують у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. 

Як штрафуватимуть підприємців

Підприємцям, які порушать вимоги, загрожує адміністративна відповідальність за статтею 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Санкція статті передбачає наступні штрафи:

  • у разі першого порушення — у розмірі від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн;
  • у разі повторного порушення за рік — у розмірі від 8,5 тис. до 17 тис. грн.

Нагадаємо також, що ФОПи не можуть порушувати строки оплати єдиного податку. Якщо ж вони проігнорують це правило, їх оштрафують. 

Раніше ми розповідали, що в Україні після війни планують запровадити агресивну шкалу оподаткування. Як пояснив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, рішення є правильним і країна вже готова до змін. 

ФОП податки Податкова служба штрафи бізнес

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