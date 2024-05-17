Цены на газ — части украинцев дали скидку на голубое топливо

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентам газоснабжающей компании "Нафтогаз" разрешили платить меньше за потребленный природный газ. При соблюдении определенных условий — счет за голубое топливо получит скидку.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Потребители могут платить меньше, если своевременно рассчитаются с компанией. А именно — до 15 числа ежемесячно.

В Нафтогазе отметили, что дисконт будет применяться автоматически со следующего расчетного месяца. Однако скидка доступна только тем клиентам, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервисов.

"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривна — это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", — говорится в сообщении.

Размер скидки и сэкономленная сумма

По правилам, компания гарантирует 1% скидки от общей суммы к оплате, если клиенты выполнят главное условие своевременной оплаты.

Сейчас потребители платят за голубое топливо 7,96 грн за один кубометр. Таким образом, при потреблении 9,9 куб. м. (социальная норма на трех человек, только плита) за май сумма составит 78,8 грн.

Вместе со скидкой — 78,01 грн, то есть на 79 копеек меньше. Однако размер скидки будет больше, если семья тратит большой объем газа.

Также дополнительно взимается плата за доставку газа, которая отличается в регионах.

Стоимость газа в мае

До конца апреля 2025 года тариф на природный газ для населения в стране останется на прежнем уровне. Цены от Нафтогаза и газоснабжающих компаний не изменились. Колеблются от 7,7 до 9,99 грн.

Поставщики выставили следующие годовые тарифы:

• "ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за куб.м.;

• "Энерджи трейд групп" — 7,799 грн за куб.м.;

• ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн за куб.м.;

• "Тернопольоблгаз сбыт" — 7,96 грн за куб.м.;

• "Прикарпат энерготрейд" — 7,98 грн за куб.м.;

• "Полтавагасбыт" — 7,99 грн за куб.м.;

• "Галнефтегаз "ЧП "Окко контракт" 7,99 грн за куб.м.;

• "Львовэнергосбыт" — 8,2 грн за куб.м.;

• "Киевские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб.м.;

• "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб.м.;

• "Аскания энергии" — 9,95 грн за куб.м.;

• "Ритейл Сервис "ТМ "СветГаз" — 9,99 грн за куб.м.

Что еще стоит знать

Напомним, в комитете Верховной рады по энергетике заявили, что в Украине намерены повысить тариф на свет для бытовых потребителей до 4 гривен. Вероятно, это произойдет с 1 июня.

Мы также сообщали, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко также заявил, что тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня. По его словам, Министерство энергетики Украины уже заранее подготовило пакет документов.