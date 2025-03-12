Отдых в Буковеле весной 2025 года — сколько стоит посетить самый популярный курорт Украины

Мальчик катается на лыжах на курорте Буковель. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

"Высокий" сезон на горнолыжных курортах Украины постепенно завершается. Буковель, — самый популярный курорт стран — отличается и самыми высокими ценами на ски-пассы и разовые спуски. Однако именно март может стать идеальным временем для того, чтобы насладиться отдыхом по более умеренным ценам. Весной и летом начинается так называемый "низкий" сезон, когда стоимость большинства услуг значительно ниже по сравнению с зимним периодом.

Новини.LIVE рассказывают, какие цены на проживание, ski-pass и развлечения в Буковеле весной 2025 года.

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Что такое Буковель

История курорта Буковель началась в 2000-х годах с подписания соглашения о создании современного туристско-рекреационного комплекса в Карпатах, который можно будет посещать круглый год. Курорт строился практически с нуля недалеко от села Поляница у подножия горы Буковец на высоте 920 метров над уровнем моря.

Современный Буковель по своему виду напоминает небольшие альпийские городки в Швейцарии и Австрии. Название курорта происходит от сочетания имени горы Буковец и французского горнолыжного курорта Куршевель. Самая высокая точка — гора Довга, ее высота составляет 1372 метра.

Курорт предлагает развлечения в любое время года. Зимой здесь есть горнолыжные и сноубордические трассы, включая возможность ночного катания. Летом гости могут отправиться в походы, на велопрогулки или заняться водными развлечениями на горном озере.

Инфраструктура включает 63 трассы разного уровня сложности, 17 подъемников, множество отелей и коттеджей. Также на территории курорта есть аквапарк Mavka, ледовый каток и колесо обозрения.

Отдых в Буковеле считается более дорогим по сравнению с другими горнолыжными курортами Украины. Здесь отдыхают как обычные туристы, так и политики и представители шоубизнеса. Курорт также популярен для проведения новогодних праздников и корпоративов.

Цены на отели

Низкий сезон в Буковеле длится с 17 марта до конца апреля, а также в начале зимы — до 18 декабря. В это время цены на ски-пассы и проживание снижаются, а поток туристов уменьшается, что делает отдых более спокойным. Чтобы показать цены на размещение в Буковеле мы выбрали цены в отелях на заезд 22 марта на одну ночь и номера для двоих взрослых.

Самые низкие цены в отеле "Конопка & SPA". Одна ночь для двух взрослых в этом отеле в номере обойдется в 1 200 гривен. За эту сумму вы получите комнату, площадью 16 кв. м, бесплатный скоростной Wi-Fi и цифровое телевидение.

Двухместный номер в отеле "Конопка & SPA". Фото: bukovel24.com

За 2 500 гривен можно снять номер в отеле Baza Smart, который расположен в 300 метрах от подъемника 1R. За эти деньги вы получите завтрак, бесплатный скоростной Wi-Fi и цифровое телевидение, фен и набор гостеприимства. А вот размеры самой комнаты будут даже меньше чем в предыдущем варианте — 13 кв. м.

Номер Compact в отеле Baza Smart. Фото: bukovel24.com

Если добавить еще немного денег, то можно отдохнуть в Bukovel Hotel. "Эконом двухместный +" обойдется 3 360 гривен. За эти деньги вы получите комнату 12 кв. м, VIP проход, завтрак, электрочайник, сейф, телевизор, Wi-Fi, внутренний телефон, мини-бар (правда, за дополнительную плату).

Номер "Эконом двухместный +" в отеле Bukovel Hotel. Фото: bukovel24.com

За 7 322 гривен можно снять номер Standart Apartament с завтраком + SPA в апарт-отеле Hvoya. Сам отель расположен в центральной части курорта. Здесь вас ждет комната площадью 30 кв. м, бесплатный завтрак, безлимитный доступ к бассейну, саунам, спортивному залу, детской комнате с аниматором, зоне с бильярдом, настольным футболом и аэрохоккеем и игровыми консолями Sony PlayStation 5.

Номер Standart Apartament с завтраком + SPA в апарт-отеле Hvoya. Фото: bukovel24.com

А вот для тех, кто хочет максимальной роскоши в Буковеле существуют авторские шале Bukovel Chalet с прямым выходом на лыжные склоны. Ночь в шале "Премьер +" стоит 36 000 гривен. За эти деньги вы получите шале, площадью 250 кв. м.

На первом этаже: кухня, большая гостиная с камином и обеденным столом, сауна с контрастным бассейном. На втором этаже расположены просторные спальни. В номерах есть все необходимое для уютного и комфортного проживания, отличная звукоизоляция и прекрасные виды из окон и с балкона. Кроме того, в цену включен завтрак и VIP-проход на подъемники и SPA.

Шале "Премьер +" в Bukovel Chalet. Фото: bukovel24.com

Цены в ресторанах

Стоимость питания в Буковеле зависит от типа ресторана. Например, в украинской мясной ресторации SALO средняя стоимость основных блюд — 650-750 гривен. Например, закарпатский бограч обойдется вам в 415 гривен. Столько же стоят вареники из мяса дикого кабана. А деруны с таким же мясом — 565 гривен.

Пицца в итальянском ресторане il Molino в среднем обойдется в 320-350 гривен, а паста — 250-300 гривен.

Цены на роллы в ресторане "Сушия" равняются примерно 385-499 грн. Например, "Калифорния Де Люкс со свежим лососем обойдется в 395 гривен, а роллы "Красный дракон и "Тигровый дракон" — 449 гривен.

В венгерско-украинском ресторане MANGALICA первые блюда в среднем стоят 225-250 гривен. Например, венгерский бограч обойдется в 210 гривен, а перепелиный бульон с домашней лапшой — 225 гривен. Цены на основные блюда варьируются от 235 гривен за свинину с картофелем по гуцульскому рецепту, до 475 гривен — за жаркое из оленины с печеными яблоками и джемом из гогодзы. Куриные котлеты с картофельным пюре обойдутся вам в 215 гривен.

Цены на Ski-пассы и развлечения

В низкий сезон в Буковеле действуют такие цены на Ski-пассы:

2 дня подряд:

Обычный: 2 000 гривен (1 000 гривен/день)

VIP-проход: 4 000 гривен (2 000 гривен/день)

3 дня подряд:

Обычный: 2 900 гривен (967 гривен/день)

VIP-проход: 5 800 гривен (1 933 гривен/день)

4 дня подряд:

Обычный: 3 700 гривен (925 гривен/день)

VIP-проход: 7 400 гривен (1 850 гривен/день)

5 дней подряд:

Обычный: 4 550 гривен (910 гривен/день)

VIP-проход: 9 100 гривен (1 820 гривен/день)

6 дней подряд:

Обычный: 5 100 гривен (850 гривен/день)

VIP-проход: 10 200 гривен (1 700 гривен/день)

7 дней подряд:

Обычный: 5 700 гривен (814 гривен/день)

VIP-проход: 11 400 гривен (1 629 гривен/день)

Цена стандартного билета в аквапарк в Буковеле равна 1 200 гривен. Она включает 4 часа пребывания в аквапарке и полотенце. После окончания основных 4 часов начинается отсчет дополнительного времени, которое подлежит дополнительной оплате.

Катание на родельбане обойдется в 700 гривен за одного и 1 000 гривен в тандеме. Троллей будет стоить 700 гривен, а за билет в энтно-парк "Гуцул Ленд" придется отдать от 350 гривен в будние дни, и 380 гривен в выходные.

Кроме того, значительно сэкономить семейный бюджет можно, если остановиться не непосредственно в Буковеле, а в одном из отелей поблизости. Мы рассказывали о трех отелях с высококачественным сервисом, расположенных неподалеку от популярного карпатского курорта.

Кроме того, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский отдыхал в отеле Radisson Blu Resort в Буковеле. Стоимость проживания на одну ночь в улучшенном номере с видом на горы стартует от 15 тысяч гривен.