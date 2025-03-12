Відпочинок у Буковелі навесні 2025 року — скільки коштує відвідати найпопулярніший курорт України

Хлопчик катається на лижах на курорті Буковель. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

"Високий" сезон на гірськолижних курортах України поступово завершується. Буковель — найпопулярніший курорт країни з найвищими цінами на скі-паси та разові спуски. Однак саме березень може стати ідеальним часом для того, щоб насолодитися відпочинком за більш помірними цінами. Навесні та влітку розпочинається так званий "низький" сезон, коли вартість більшості послуг значно нижча порівняно з зимовим періодом.

Новини.LIVE розповідають, які ціни на проживання, ski-pass та розваги у Буковелі навесні 2025 року.

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Що таке Буковель

Історія курорту Буковель розпочалася у 2000-х роках з підписання угоди про створення сучасного туристично-рекреаційного комплексу в Карпатах, який можна буде відвідувати весь рік. Курорт будувався практично з нуля неподалік села Поляниця біля підніжжя гори Буковець на висоті 920 метрів над рівнем моря.

Сучасний Буковель за своїм виглядом нагадує невеликі альпійські містечка у Швейцарії та Австрії. Назва курорту походить від поєднання імені гори Буковець та французького гірськолижного курорту Куршевель. Найвища точка — гора Довга, її висота становить 1372 метри.

Курорт пропонує розваги у будь-яку пору року. Взимку тут є гірськолижні та сноубордичні траси, включаючи можливість нічного катання. Влітку гості можуть вирушити у походи, на велопрогулянки або зайнятися водними розвагами на гірському озері.

Інфраструктура включає 63 траси різного рівня складності, 17 витягів, безліч готелів та котеджів. Також на території курорту є аквапарк Mavka, льодова ковзанка та колесо огляду.

Відпочинок у Буковелі вважається дорожчим порівняно з іншими гірськолижними курортами України. Тут відпочивають як звичайні туристи, так і політики та представники шоубізнесу. Курорт також популярний для проведення новорічних свят та корпоративів.

Ціни на готелі

Низький сезон у Буковелі триває з 17 березня до кінця квітня, а також на початку зими – до 18 грудня. В цей час ціни на скі-паси та проживання знижуються, а потік туристів зменшується, що робить відпочинок більш спокійним. Щоб показати ціни на розміщення у Буковелі ми вибрали ціни у готелях на заїзд 22 березня на одну ніч та номери для двох дорослих.

Найнижчі ціни у готелі "Конопка & SPA". Одна ніч для двох дорослих в цьому готелі в номері обійдеться у 1200 гривень. За цю суму ви отримаєте кімнату, площею 16 кв. м, безкоштовний швидкісний Wi-Fi​ та цифрове телебачення.

Двомісний номер у готелі "Конопка & SPA". Фото: bukovel24.com

За 2 500 гривень можна винайняти номер у готелі Baza Smart, що розташований в 300 метрах від витягу 1R. За ці гроші ви отримаєте сніданок, безкоштовний швидкісний Wi-Fi​ та цифрове телебачення, фен та набір гостинності. А от розміри самої кімнати будуть навіть меншими ніж у попередньому варіанті — 13 кв. м.

Номер Compact у готелі Baza Smart. Фото: bukovel24.com

Якщо додати ще трохи грошей, то можна відпочити у Bukovel Hotel. "Економ двомісний +" обійдеться 3 360 гривень. За ці гроші ви отримаєте кімнату 12 кв. м, VIP прохід, сніданок, електрочайник, сейф, телевізор, Wi-Fi, внутрішній телефон, мінібар (щоправда, за додаткову плату).

Номер "Економ двомісний +" у готелі Bukovel Hotel. Фото: bukovel24.com

За 7 322 гривень можна винайняти номер Standart Apartament зі сніданком + SPA в апарт-готелі Hvoya. Сам готель розташований в центральній частині курорту. Тут на вас чекає кімната площею 30 кв. м, безкоштовний сніданок, безлімітний доступ до басейну, саун, спортивного залу, дитячої кімнати з аніматором, зони з більярдом, настільним футболом і аерохокеєм та ігровими консолями Sony PlayStation 5.

Номер Standart Apartament зі сніданком + SPA в апарт-готелі Hvoya. Фото: bukovel24.com

А ось для тих, хто хоче максимальної розкоші у Буковелі існують авторські шале Bukovel Chalet з прямим виходом на лижні схили. Ніч у шале "Прем'єр +" коштує 36 000 гривень. За ці гроші ви отримаєте шале, площею 250 кв. м.

На першому поверсі: кухня, велика вітальня з каміном та обіднім столом, сауна з контрастним басейном. На другому поверсі розташовані просторі спальні. У номерах є все необхідне для затишного і комфортного проживання, відмінна звукоізоляція та прекрасні види з вікон і з балкона. Крім того, у ціну включений сніданок, VIP-прохід на витяги та SPA.

Шале "Прем'єр +" у Bukovel Chalet. Фото: bukovel24.com

Ціни в ресторанах

Вартість харчування у Буковелі залежить від типу ресторану. Наприклад, в українськїнській м’ясній ресторації SALO середня вартість основних страв — 650-750 гривень. Наприклад, закарпатський бограч обійдеться вам у 415 гривень. Стільки ж коштують вареники з м'яса дикого кабана. А деруни з таким же м'ясом — 565 гривень.

Піца в італійському ресторані il Molino в середньому обійдеться у 320–350 гривень, а паста — 250-300 гривень.

Ціни на роли в ресторані "Сушия" дорівнюють приблизно 385-499 грн. Наприклад, "Каліфорнія Де Люкс зі свіжим лососем обійдеться у 395 гривень, а роли "Червоний дракон та "Тигровий дракон" — 449 гривень.

В угорсько-українському ресторані MANGALICA перші страви в середньому коштують 225–250 гривень. Наприклад, угорський бограч обійдеться у 210 гривень, а перепелиний бульйон з домашньою локшиною — 225 гривень. Ціни на основні страви різняться від 235 гривень за свинину з картоплею за гуцульським рецептом, до 475 гривень — за печеню оленини з печеними яблуками та джемом з гогодзи. Курячі котлети с картопляним пюре обійдуться вам у 215 гривень.

Ціни на Ski-паси та розваги

У низький сезон у Буковелі діють такі ціни на Ski-паси.

2 дні поспіль:

Звичайний: 2 000 гривень (1 000 гривень/день)

VIP-прохід: 4 000 гривень (2 000 гривень/день)

3 дні поспіль:

Звичайний: 2 900 гривень (967 гривень/день)

VIP-прохід: 5 800 гривень (1 933 гривень/день)

4 дні поспіль:

Звичайний: 3 700 гривень (925 гривень/день)

VIP-прохід: 7 400 гривень (1 850 гривень/день)

5 днів поспіль:

Звичайний: 4 550 гривень (910 гривень/день)

VIP-прохід: 9 100 гривень (1 820 гривень/день)

6 днів поспіль:

Звичайний: 5 100 гривень (850 гривень/день)

VIP-прохід: 10 200 гривень (1 700 гривень/день)

7 днів поспіль:

Звичайний: 5 700 гривень (814 гривень/день)

VIP-прохід: 11 400 гривень (1 629 гривень/день)

Ціна стандартного квитка в аквапарк у Буковелі дорівнює 1 200 гривень. Вона включає 4 години перебування в аквапарку та рушник. Після закінчення основних 4 годин починається відлік додаткового часу, який підлягає додатковій оплаті.

Катання на родельбані обійдеться у 700 гривень за одного та 1 000 гривень у тандемі. Тролей буде коштувати 700 гривень, а за квиток до ентно-парку "Гуцул Ленд" доведеться віддати від 350 гривень у будні дні, та 380 гривень у вихідні.

Крім того, значно зекономити сімейний бюджет можна, якщо зупинитися не безпосередньо в Буковелі, а в одному з готелів поблизу. Ми розповідали про три готелі з високоякісним сервісом, розташовані неподалік від популярного карпатського курорту.

Крім того, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський відпочивав у готелі Radisson Blu Resort у Буковелі. Вартість проживання на одну ніч у покращеному номері з видом на гори стартує від 15 тисяч гривень.