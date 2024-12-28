Сравнение цен на горнолыжных курортах Буковель и Куршевель: где выгоднее отдыхать

Сравнение цен на горнолыжные курорты Буковель и Куршевель. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Часто можно встретить мнение, что украинский курорт Буковель по ценам догоняет самые престижные горнолыжные курорты мира. Спорить с тем, что цены в Буковеле, мягко говоря, выше средних в Украине мы не будем. Но проверим, действительно ли за отдых на украинском курорте вы потратите такие же деньги, как, например, за отпуск во Франции.

Новини.LIVE сравнивают цены на горнолыжных курортах Буковель и Куршевель и рассказывают, где выгоднее отдыхать.

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Что такое Буковель

Буковель — относительно молодой украинский курорт, история которого началась в 2000-х годах. В это время было заключено соглашение о создании современного туристическо-рекреационного комплекса в сердце Карпат, функционирующего круглый год. Курорт строился практически "с нуля". Буковель расположен недалеко от села Поляница у подножия горы Буковец на высоте 920 метров над уровнем моря.

Современный Буковель напоминает уютные швейцарские или австрийские городки в Альпах. Название курорта возникло благодаря сочетанию имени горы Буковец, у подножия которой он находится, и популярного французского горнолыжного курорта Куршевель.

Хотя отдых в Буковеле традиционно считается более дорогим по сравнению с другими горнолыжными курортами Украины, сюда приезжают разные гости. Здесь отдыхают не только обычные туристы, но и политики, звезды шоу-бизнеса. Курорт также популярен для проведения новогодних праздников и корпоративов.

Сравнение цен на горнолыжные курорты Буковель и Куршевель. Инфографика: Новини.LIVE

Цены в Буковеле

Цены на отели. Начнем с цен на размещение. На обоих курортах мы выбрали цены на заезд 21 декабря и выезд 22 декабря и номера для двоих взрослых.

При этом разница цен в гостиницах Буковеля достаточно существенна. Разместиться можно как за 2 000 гривен за ночь, так и за 30 000 гривен. Впрочем, большинство цен за ночь колеблются от 2 500 гривен до 3 500 гривен.

Цены в отелях Буковеля. Источник: bukovel.com

Цены в ресторанах. Стоимость питания зависит от типа ресторана. Например, за котлету по-киевски в одном из местных заведений придется отдать 220 гривен. За драники с сыром, сметаной и зеленью — 140 гривен. Закарпатский бограч в другом ресторане будет стоить 295 гривен, а драники со сметаной — 275 гривен, а с грибным соусом — 380 гривен.

Цены в ресторанах Буковеля. Источник: bukovel.com

Цены в ресторанах Буковеля. Источник: bukovel.com

Цены в ресторанах Буковеля. Источник: bukovel.com 1/3 ​ 3

Цены на Ski-пассы. С 19 декабря в Буковеле начинается высокий сезон. Следовательно, цены на Ski-пассы будут выше обычного. Они зависят от длительности Ski-пасса и его типа — обычный или VIP. Стоимость одного дня начинается от 1 357 грн (если покупать обычный абонемент на 7 дней — 9 500 грн) и может доходить до 3 350 грн (VIP-проход на два дня – 6 700 грн).

Аренда комплекта снаряжения, состоящего из лыж, палки, камуса, шлема, рюкзака и ботинок, стоит 1 200 грн в день. Беговые лыжи (комплект: лыжи, палки, ботинки) стоят 350 грн за час, 650 грн за два часа, 850 грн за три часа, и каждый следующий час обойдется в 250 грн.

Аренда обычных лыж (с ботинками, палками, шлемом) обойдется минимум в 250 грн за 1 день. Цены на аренду сноуборда (в комплекте ботинки и шлем) также начинаются от 250 гривен за 1 день.

Цены на Ski-пассы в Буковеле. Источник: bukovel.com

Цены на развлечения. Кроме развлечений на лыжах и бордах в Буковеле также работают этнопарк "Гуцул Ленд", где можно узнать больше о гуцульской культуре и традициях, родельбанах, троллях и многих других развлекательных заведениях.

Катание на роженице обойдется в 600 грн за одного, троллей будет стоить 700 гривен, а за билет в "Гуцул Ленд" придется отдать от 350 гривен.

Что такое Куршевель

Куршевель — знаменитый горнолыжный курорт, расположенный на высоте 1750–1900 метров. Он заслуженно считается одним из самых престижных, роскошных и популярных курортов Европы. На протяжении многих лет Куршевель привлекает туристов со всего мира.

Создание Куршевеля началось в 1942 году, когда провинция Виши решила построить международный горнолыжный курорт, способный конкурировать со швейцарскими. Основной целью было привлечение туристов в этот регион.

Идея состояла в том, чтобы разработать курорт с уникальной системой подъемников, позволяющей перемещаться по обширной зоне катания практически без необходимости снимать лыжи. Именно здесь впервые реализовали концепцию ski in/ski out, ставшую визитной карточкой современных горнолыжных курортов.

Официальное открытие Куршевеля состоялось в 1946 году, когда на площади Круазетт появился первый подъемник. Уже в 1951 году зону катания расширили, добавив к ней Мерибель, а к 1973 году весь регион "Три Долины" стал крупнейшей зоной катания в мире. С 70-х годов Куршевель начал привлекать представителей шоу-бизнеса и мировую элиту.

Куршевель включает четыре станции:

Ле-Пра (1300);

Куршевель-Виллаж (1550);

Куршевель-Морьон (1650);

Куршевель 1850 — самая известная и элитная из всех.

Курорт является частью обширного региона катания "Три Долины", который включает 600 километров трасс, 185 подъемников и восемь курортов.

Цены в Куршавеле

Цены на отели. Как и в Буковеле, мы выбрали цены на заезд 21 декабря и выезд 22 декабря и номера для двух взрослых.

Цены за размещение в Куршевеле начинаются от 13 150 гривен — в Буковеле за эту сумму можно снять номер выше среднего. Самая же высокая цена — почти 70 тысяч гривен за ночь за люкс с огромной кроватью. Большинство цен на номера находятся в диапазоне 30-40 тысяч гривен за ночь.

Цены в гостиницах Куршевеля. Источник: booking.com

Цены в гостиницах Куршевеля. Источник: booking.com

Цены в гостиницах Куршевеля. Источник: booking.com 1/3 ​ 3

Цены в ресторанах. Цены зависят от статуса и типа заведения. В среднем одно блюдо в ресторанах Куршевеля стоит 20–30 евро. Например, запеченное с вином куриное филе — 27 евро (1 190 гривен), итальянские галушки ньокки — 21 евро (925 гривен), а свиная корейка — 25 евро (1 100 гривен).

Цены в ресторанах Куршевеля. Источник: courchevel.com

Цены на Ski-пассы. В Куршевеле есть несколько вариантов Ski-пассов:

Однодневный абонемент

Для взрослых: около 79 евро (3 480 грн).

Для детей: около 65 евро (2 860 грн).

Шестидневный абонемент

Для взрослых: 395 евро (17400 грн).

Для детей и пожилых: около 323 евро (14 230 грн).

Семейный абонемент для 2 взрослых и 2 детей стоит около 323 евро (14 230 грн) за 6 дней. За абонемент на сезон придется отдать около 1270 евро (55 955 грн).

Цены на Ski-пассы в Куршевеле. Источник: courchevel.com

Цены на прокат зависят от типа и вида оборудования. Так, комплект лыж для начинающих лыжников на 7 дней обойдется в 162,40 евро (7 155 грн), среднего уровня и выше — около 192 евро (8 460 грн), а для опытных лыжников — около 226 евро (9 960 грн). Аренда сноуборда на 7 дней будет стоить около 175 евро (7 710 грн).

Цены на развлечения. Разнообразие развлечений в Куршевеле больше, чем в Буковеле. Кроме лыж и сноубордов здесь можно совершать туристические путешествия по живописным местам — 35 евро (1 540 грн) юга; 60 евро (2 645 грн) день.

Также в Куршевеле есть возможность прокатиться на конных санях — от 230 евро (10 135 грн). Совершить тандемный полет на параплане с панорамным видом на гору Монблан — от 130 евро (5 730 грн), а также порыбачить в горном озере, расположенном на высоте 2 441 метра над уровнем моря — 13 евро (570 грн) в час.

Также мы писали, что в зимние месяцы, как декабрь, январь и февраль, цены на проживание в гостиницах Буковеля повышаются. Чтобы стоимость номера была ниже, стоит заранее его забронировать.

Также мы писали где можно недорого отдохнуть в Карпатах. Кроме Буковеля, у украинцев есть множество вариантов для проведения отпуска на других курортах Карпат.